Madrid n’a pas besoin de signatures pour gagner la Liga

Carlo Ancelotti a soutenu le Real Madrid pour défier le leader de Barcelone pour le titre de LaLiga mercredi, affirmant qu’il “n’était pas nécessaire” de renforcer l’équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Madrid, qui accueille Valence jeudi, avec le Barça absent au Real Betis 24 heures plus tôt, a cinq points de retard sur ses rivaux en titre, avec 18 matchs joués.

Ils ont choisi de ne pas bouger sur le marché de janvier, et leur seule affaire en équipe première était de conclure un accord pour re-signer l’arrière gauche Fran Garcia de Rayo Vallecano cet été.

“Nous avons commis des erreurs. Vous pouvez toujours faire mieux”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse mercredi lorsqu’on lui a demandé si Madrid pouvait rattraper le Barça en tête du classement. “On va au même rythme que l’an dernier [when Madrid won the league] mais Barcelone a fait beaucoup mieux.

“Je ne sais pas si c’est beaucoup de points ou pas, mais pour le moment, nous sommes convaincus que nous pouvons nous battre jusqu’au bout, dans toutes les compétitions. Un mois de janvier difficile était prévisible. Maintenant, la bonne partie commence pour nous.”

Madrid a fait face à une crise des blessures ces dernières semaines avec les arrières latéraux Dani Carvajal, Ferland Mendy, Lucas Vazquez et David Alaba tous absents, ainsi que le milieu de terrain Aurélien Tchouameni.

Ancelotti a déclaré que Carvajal et Tchouameni devaient revenir jeudi, Alaba étant susceptible d’être disponible ce week-end.

“Nous n’avons pas bougé sur le marché des transferts parce que nous n’en avions pas besoin”, a déclaré Ancelotti. “Si vous planifiez bien l’été, vous n’avez pas besoin d’aller au marché d’hiver… Si vous déménagez en janvier, cela signifie qu’il s’est passé quelque chose – une blessure ou beaucoup de choses, une mauvaise planification aussi – nous pensé que ce n’était pas nécessaire.”

Le président du Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, a confirmé mardi que le défenseur Garcia déménagerait cet été après que Madrid ait exercé son option préférentielle sur le joueur au milieu de l’intérêt du Bayer Leverkusen.

“Cela aurait pu être une option [to bring him in now]”, a déclaré Ancelotti. “Mais nous avons examiné deux choses. Premièrement, Mendy pourrait bientôt se remettre de sa blessure, et deuxièmement, c’est bien pour Fran Garcia de rester au Rayo pour acquérir plus d’expérience.”

Pendant ce temps, un article paru mercredi dans le journal El Mundo a affirmé que Karim Benzema et Luka Modric avaient été contactés au sujet de potentiels déménagements en Arabie saoudite, suivant les traces de Cristiano Ronaldo qui a rejoint Al Nassr le mois dernier.

“Ils n’ont pas besoin de mes conseils”, a déclaré Ancelotti. “Les légendes madrilènes devraient rester à Madrid, c’est ce que je pense.”