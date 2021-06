Madrid graciera mardi les dirigeants indépendantistes catalans, confirme le Premier ministre espagnol

Cette décision, activement répandue au cours des dernières semaines, a été confirmée par Sanchez lundi, qui a annoncé que la grâce viendrait le lendemain. Les grâces sont nécessaires pour promouvoir l’unité nationale, a souligné le Premier ministre, balayant les inquiétudes concernant la décision controversée exprimées par ses opposants.

« La confrontation ne sert à résoudre aucun problème » a déclaré le PM.

Pour parvenir à un accord, quelqu’un doit faire le premier pas. Le gouvernement espagnol va faire ce premier pas maintenant.

Les grâces imminentes n’ont pas vraiment été populaires auprès des Espagnols – des sondages récents ont montré que quelque 60% des citoyens du pays s’opposent à la mesure. Les politiciens de droite se sont montrés particulièrement hostiles, accusant le gouvernement d’être trop indulgent envers les séparatistes et donc de promouvoir la sécession au lieu de l’annuler.

« Sanchez prévoit des grâces pour légitimer un crime en cours … une erreur historique qui ne résoudra rien, seulement pour empêcher son gouvernement de sombrer », a déclaré le chef du Parti populaire de droite et chef de l’opposition Pablo Casado.

La semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid pour protester contre les plans du gouvernement. Les militants ont rejeté les grâces proposées et ont même exhorté Sanchez à démissionner complètement à cause de cette décision mal reçue.

Neuf dirigeants, politiciens et militants indépendantistes catalans ont été emprisonnés en octobre 2019. Ils avaient été reconnus coupables de sédition pour avoir organisé le référendum sur l’indépendance non autorisé en 2017 et publié une déclaration d’indépendance de courte durée. Trois autres politiciens catalans ont été reconnus coupables de désobéissance envers le gouvernement central, mais ont évité une peine de prison.

