Madrid garde l’espoir d’un accord avec Mbappé cet été – sources

Le Real Madrid reste prudent quant à la possible signature de Kylian Mbappé, ont déclaré des sources à ESPN, mais le club espère également qu’un accord pourra enfin être conclu pour débarquer l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été.

Il y a une réticence à parler ouvertement de l’arrivée de Mbappé au Bernabeu après le brusque revirement de l’été dernier qui a vu l’international français conclure un nouveau contrat avec le PSG alors qu’il était sur le point de déménager à Madrid.

La position publique du club est que son activité sur le marché des transferts est terminée après les signatures de Jude Bellingham, Joselu, Fran García et Brahim Díaz. Cependant, la réalité est que le club a laissé vacant le maillot n°9 qui appartenait à Karim Benzema avant son départ pour Al Ittihad car il y a aussi l’espoir que Mbappé puisse devenir disponible.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait eu aucun progrès notable depuis que Mbappé avait annoncé le 12 juin qu’il avait informé le PSG qu’il n’exercerait pas d’option pour prolonger son contrat au-delà de 2024.

En public, Mbappé continue d’insister sur le fait qu’il veut continuer au PSG pour une saison de plus, mais plusieurs sources ont déclaré à ESPN que le joueur voulait signer pour Madrid cet été, que le PSG aimerait éviter de le perdre sur un transfert gratuit l’année prochaine , et que Madrid est prêt à faire un effort important pour voir Mbappé mener son attaque aux côtés de Vinícius Júnior et Rodrygo.

Madrid est en alerte et espère que sa poursuite à long terme pourra porter ses fruits cet été, sachant que le PSG souhaite alléger ses dépenses conformément aux restrictions du fair-play financier.

Une source a déclaré à ESPN qu’une longue saga de transfert d’été n’était pas prévue cette fois.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti voulait voir sa ligne avant renforcée l’été dernier avec un remplaçant pour Benzema, et ce besoin est encore plus grand maintenant que le vainqueur du Ballon d’Or est parti pour l’Arabie saoudite.

L’entraîneur italien considère l’international espagnol Joselu – prêté par l’Espanyol – comme une alternative plutôt qu’un partant, et le fait qu’il ait reçu le numéro 14, plutôt que le numéro 9 de Benzema, suggère que le club n’a pas fermé la porte à une autre arrivée.

Madrid n’a pas réussi à défendre ses titres en Liga et en Ligue des champions la saison dernière – remportant la Copa del Rey, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs – et il y a une pression pour améliorer la prochaine campagne.

Cette pression est accrue étant donné que le club prévoit de dévoiler son stade Bernabeu nouvellement reconstruit en décembre, dans le cadre de l’achèvement d’un projet crucial pour le président Florentino Pérez.