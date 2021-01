La plus forte chute de neige depuis cinq décennies a couvert Madrid ces derniers jours, après qu’une tempête géante a frappé le sud et le centre de l’Espagne, faisant au moins trois morts et incitant les autorités à activer une alerte rouge dans la capitale.

Madrid a été immobilisée alors que la tempête Filomena a couvert la ville et ses environs de plus d’un pied et demi de neige de vendredi à samedi, le plus de neige que la ville ait connue depuis 1971, selon l’agence météorologique nationale espagnole.

La tempête a également frappé les îles Canaries, au large des côtes de l’Afrique du Nord, et d’autres régions du sud de l’Espagne avec des vents violents et de fortes pluies. La ville d’Estepona, sur la Costa del Sol, et ses environs ont vu arriver plus de 60% de leurs précipitations annuelles moyennes en trois jours, le journal Diario Sur a rapporté.

Filomena « a dépassé les prévisions les plus pessimistes que nous ayons eues », a déclaré samedi José Luis Ábalos, le ministre espagnol des Transports.