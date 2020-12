MADRID: Le Real Madrid a dépassé Séville 1 à 0 samedi pour mettre fin à une séquence de trois matchs sans victoire dans le championnat espagnol et soulager la pression sur l’entraîneur Zinedine Zidane.

Un but contre son camp du gardien sévillan Yassine Bono Bounou à la 55e minute après une touche de Vincius Jnior a donné à Madrid la victoire au stade Ramn Snchez-Pizjun.

Madrid est arrivé à Séville avec Zidane sous le feu après que l’équipe ait remporté un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Il avait perdu deux de ses trois derniers matchs de championnat, dont 2-1 contre Alavs le week-end dernier.

Madrid et Séville sont venus après de lourdes défaites en Ligue des champions. Madrid a perdu 2-0 face au Shakhtar Donetsk mardi, tandis que Séville a été défait 4-0 à domicile par Chelsea mercredi. Séville a déjà atteint la phase à élimination directe, mais Madrid décidera de son sort lors du dernier tour de la phase de groupes.

Séville en avait remporté trois de suite dans la compétition, dont les deux derniers à domicile.

Madrid n’avait jamais disputé quatre matchs de suite sans une victoire en championnat sous Zidane.

Madrid a obtenu les occasions les plus importantes en première mi-temps et a été stoppé par quelques bons arrêts de Bono. Les hôtes ont presque ouvert le score avec un coup de pied de vélo de l’attaquant Luuk de Jong à la 52e, mais trois minutes plus tard, Vincius Jnior a aidé Madrid sur le tableau après un centre de Ferland Mendy du flanc gauche. L’attaquant brésilien a retourné le ballon avec un toucher doux et a frappé Bono avant d’entrer dans le but.

Lucas Ocampos a presque égalisé avec une volée de 85 minutes qui a bien sauvé le gardien madrilène Thibaut Courtois.

Zidane ne pouvait à nouveau pas compter sur Eden Hazard et Sergio Ramos en raison de blessures. Séville a perdu l’attaquant Munir El-Haddadi en raison d’une blessure musculaire apparente juste avant la mi-temps.

L’Atltico Madrid peut prendre la tête du championnat espagnol pour la première fois avec une victoire à domicile contre Valladolid plus tard samedi, alors que Barcelone tente de remporter la deuxième consécutive du championnat en visitant le nouveau promu Cdiz.

AUTRES RÉSULTATS

Levante a gagné 3-0 à domicile contre Getafe, qui a terminé le match avec neuf hommes après avoir envoyé Jos Manuel Chema Rodrguez à la septième minute et Djen Dakoman à la 77e.

Levante, qui avait fait match nul 1-1 à ses cinq derniers matchs et était dans la zone de relégation, a marqué avec Roger Mart à la cinquième minute, Dani Gmez à la 17e et Jorge de Frutos à la 57e. Le club de Valence n’avait pas gagné en huit matches consécutifs.

Getafe, qui a chuté à la 13e place, n’a pas remporté six matches de championnat depuis qu’il a battu Barcelone 1-0 en octobre.

