BARCELONE, Espagne: Le Real Madrid a l’habitude de passer à travers la Ligue des champions, plutôt que des matches que vous devez gagner à la fin de la phase de groupes.

Mais en raison de mauvaises performances cette saison, l’équipe de Zinedine Zidanes a besoin d’une victoire contre le Borussia Mnchengladbach mercredi pour empêcher le record de 13 fois champion d’Europe d’entrer en phase à élimination directe pour la première fois de l’histoire de la Ligue des champions. manquer.

Avec un match nul, Madrid peut encore se qualifier pour la huitième de finale si Shakhtar Donetsk perd à l’Inter Milan.

Madrid n’a jamais dépassé la phase de groupes lors de ses 25 campagnes précédentes. Avant de tomber dans les huitièmes de finale de la saison dernière, Madrid avait atteint au moins les demi-finales pendant huit saisons consécutives, remportant le titre quatre fois dans cette séquence.

La dernière rencontre de Lionel Messi avec son rival de longue date Cristiano Ronaldo est l’autre attraction principale du dernier des matches de groupe. Le Barcelone de Messi a accueilli mardi la Juventus de Ronaldo, qui sont tous deux déjà qualifiés.

Le groupe B s’est avéré être le plus compétitif. Gladbach mène avec huit points. Madrid et le Shakhtar en ont chacun sept, deux de plus que l’Inter à la dernière place. Les quatre peuvent encore bouger, et tous les quatre peuvent encore les manquer.

Lorsque Gladbach a accueilli Madrid en octobre, le club allemand menait 2-0 jusqu’à ce que Karim Benema et Casemiro marquent tard pour sauver un match nul 2-2.

Les deux seules victoires de Madrid sont survenues contre l’Inter. Il a été battu deux fois par le Shakhtar.

Madrid a eu du mal avec l’attaque et a également eu des problèmes avec la défense. Il a concédé neuf buts en cinq matches de groupe, le pire bilan défensif à ce jour de la ligue. Une blessure aux ischio-jambiers a écarté le leader défensif Sergio Ramos ces deux dernières semaines. Les blessures de l’arrière droit Dani Carvajal et lvaro Odriozola ont forcé Zidane à mettre en place un attaquant, Lucas Vzquez.

Madrid a également sous-performé pour une sélection de son calibre dans le championnat espagnol. Il avait disputé trois tours sans victoire jusqu’à samedi dernier grâce à une bévue sur le gardien qu’il avait remporté 1-0 à Séville.

La période a été un peu difficile ces derniers temps, a déclaré Zidane après la victoire sur Séville. Les derniers jours ont été difficiles, (mais) cette équipe est pleine de caractère. Il se nourrit de défis et cette victoire est extrêmement importante pour ce qui est à venir.

Gladbach peut continuer avec un match nul. En cas de défaite au stade Alfredo Di Stfano, le Shakhtar et l’Inter devraient faire match nul.

TAILLE STABLE

Deux du trio Paris Saint-Germain, Manchester United et Leipzig passeront du groupe H; l’autre doit se contenter de la Ligue Europa. Tous les trois sont égaux sur neuf points.

Le PSG, finaliste perdant l’année dernière, peut remporter le groupe avec une victoire mardi sur Istanbul Basaksehir. Il peut même continuer à perdre tant que le match de United à Leipzig ne se termine pas par un match nul.

Un match nul en Allemagne suffirait à United. Leipzig veut battre United car un match nul signifie que l’équipe allemande a besoin de Basaksehir pour contrarier le PSG.

En jouant, la star du PSG Kylian Mbappé tentera de briser ses 13 matchs et sa sécheresse de neuf mois en Ligue des champions.

Voici un aperçu des autres jeux de société:

MARDI

GROUPE E

Chelsea accueille Krasnodar et Séville est à Rennes et absolument rien n’est en jeu. Chelsea est déjà vainqueur du groupe et Séville à la deuxième place. Krasdonar va à la Ligue Europa; Rennes arrive quatrième.

GROUPE F.

Le Borussia Dortmund a déjà été classé mais peut réclamer carrément le groupe s’il gagne contre le Zenit Saint-Pétersbourg éliminé. La Lazio peut avancer pour la première fois en 20 ans si elle évite une défaite à Bruges, qui doit s’imposer à Rome pour passer à l’étape suivante.

GROUPE G.

Barcelone remporte le groupe, à moins que la Juventus ne puisse dépasser le groupe dans des buts communs. Barcelone a gagné 2-0 à Turin. Ronaldo a raté ce possible match revanche avec Messi après avoir attrapé le coronavirus.

Les deux meilleurs joueurs de leur génération ne se sont pas affrontés depuis que Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018.

Le Dynamo Kiev accueille Ferencvaros. Les deux équipes ont un point.

MERCREDI

GROUPE A.

Alors que le champion en titre du Bayern Munich était déjà vainqueur de groupe, la deuxième place est due à l’Atltico Madrid ou à Salzbourg lorsqu’ils s’affrontent en Autriche.

Diego Simeones Atltico n’a perdu qu’une seule fois toutes compétitions confondues cette saison. Un nul suffit pour le transmettre, tandis que Salzbourg doit gagner.

Le Bayern reposera probablement les joueurs pour son match contre le Lokomotiv Moscou. Le Lokomotiv doit gagner pour espérer une troisième place et une place en Ligue Europa.

GROUPE C

Manchester City et le FC Porto ont déjà réservé leur place dans les 16 derniers. L’Olympiacos affronte Porto, tandis que City accueille Marseille. L’Olympiakos occupera la place de la Ligue Europa tant qu’elle correspondra au résultat de Marseille.

GROUPE D.

Liverpool a déjà terminé, donc Atalanta et Ajax doivent décider qui rejoindra les champions anglais. Atalanta peut continuer avec une victoire ou un match nul à Amsterdam. Liverpool visite le club danois Midtjylland.

