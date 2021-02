La région de Madrid assouplira certaines de ses restrictions concernant Covid-19 cette semaine, a annoncé lundi le président de la région, même si les taux d’infection dans la capitale restent élevés et que la majeure partie de l’Espagne resserre les mesures de santé.

À partir de vendredi, le nombre de convives autorisés par table sur les terrasses des restaurants extérieurs de Madrid passera de quatre à six et le couvre-feu de 22 heures sur l’activité commerciale sera repoussé à minuit. « Dès que possible, » Dit Isabel Diaz Ayuso.

Ayuso a également annoncé que l’utilisation de masques faciaux dans les établissements d’accueil serait rendue obligatoire.

Les habitants de la capitale espagnole sont déjà généralement tenus de porter des masques à l’intérieur dans tous les espaces publics, mais le gouvernement régional élabore une nouvelle législation plus spécifique, en vertu de laquelle les masques ne pourront être enlevés qu’en mangeant ou en buvant.

Selon les règles actuelles, les gens sont autorisés à manger et à boire dans les bars et les restaurants, mais doivent partir à 21 heures.

«À Madrid, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder nos bars et restaurants et notre espace culturel ouverts malgré la pression politique», a déclaré Ayuso, qui représente le parti conservateur espagnol PP.

Les changements prévus interviennent malgré le risque d’infection actuel de Madrid déterminé comme « extrême, » selon les responsables de la santé, avec un taux d’incidence de coronavirus sur 14 jours de 993 cas pour 100000, supérieur à la moyenne espagnole de 886, selon les données du ministère de la Santé.

La capitale a enregistré plus de 66 000 infections au cours des quinze dernières semaines – plus que toute autre région espagnole. Il a enregistré 515 790 au total, le total régional d’infection cumulatif le plus élevé du pays.

Lundi, Ayuso a également dévoilé des plans pour intensifier les vaccinations contre Covid-19 pour les «Secteurs très exposés», y compris les serveurs, les enseignants, les chauffeurs de taxi et les employés des supermarchés.

Environ 1,5 million de doses des vaccins Pfizer et Moderna ont jusqu’à présent été administrées en Espagne. Madrid fait partie des régions où le nombre de vaccinations effectuées est le plus bas par rapport à la taille de sa population.

En Espagne, 58 319 personnes sont décédées à ce jour du Covid-19 et le pays a enregistré plus de 2,7 millions de cas.

