La région de Madrid a été déclarée «zone sinistrée» par le gouvernement national après que des conditions météorologiques extrêmes et des tempêtes de neige aient laissé la ville paralysée. Cette décision signifie que les zones touchées peuvent recevoir une aide financière pour atténuer les dégâts causés par la tempête.

Mardi, le Conseil des ministres espagnol a approuvé la déclaration de catastrophe pour la Communauté de Madrid et de Castille-La Manche, libérant une aide vitale pour les zones touchées par la tempête.

Plus tôt ce mois-ci, les températures dans la capitale ont atteint aussi bas que moins 15,4 degrés Celsius (4,8 degrés Fahrenheit) alors que la tempête Filomena a balayé l’Espagne. Les estimations préliminaires du bureau du maire suggèrent que les fortes chutes de neige et la tempête ont causé au moins 1,4 milliard d’euros (1,70 milliard de dollars) de dommages.

Les rayons des supermarchés ont été laissés vides dans certains magasins après que des arbres tombés et des chutes de neige aient bloqué les routes et endommagé les infrastructures de transport essentielles.

La ville a subi une opération de nettoyage gigantesque ces derniers jours et la plupart des transports en commun sont à nouveau opérationnels. L’opération a concerné 4 000 personnes, 1,4 million de kilogrammes de sel et plus de 270 000 litres de saumure, selon le maire.

Le gouvernement régional de Madrid a averti que de fortes pluies sont prévues pour mercredi et entraîneront probablement des inondations et un chaos supplémentaire.

