Madras HC frappe l’acteur sud Vijay pour avoir refusé de payer des impôts sur Rolls Royce, impose une amende de Rs 1 lakh | Nouvelles régionales

Chennai : La Haute Cour de Madras a infligé une amende de Rs 1 lakh à l’acteur tamoul C Joseph Vijay pour avoir importé une voiture ultra-luxe Roll Royce Ghost d’Angleterre et refusé de payer la taxe d’entrée dessus. Il lui a été demandé de payer le montant de l’amende au fonds de secours COVID-19 du ministre en chef dans les deux semaines.

Bien qu’il fasse partie des stars les mieux rémunérées du cinéma tamoul, Vijay avait contacté la Cour en disant qu’une taxe d’entrée « extraordinaire » était imposée sur la voiture qu’il a importée en 2012. taxe d’entrée.

Selon la Cour, le requérant (C Joseph Vijay) n’avait même pas révélé sa profession et avait laissé les mêmes catégories en blanc dans l’affidavit. La Cour a noté que « le requérant, qui est un acteur de cinéma réputé, est tenu de payer la taxe rapidement et ponctuellement. La taxe est une contribution obligatoire et non un paiement ou un don volontaire, que l’on décide seul ».

La Cour a rappelé à l’acteur que le système de fiscalité est l’épine dorsale de l’économie de notre nation et qu’il finance des projets de protection sociale tels que des écoles, des hôpitaux, des projets de logement pour les pauvres, etc. il a également été ajouté que la même taxe assurait le développement des infrastructures , en plus de la sécurité sociale telle que la pension pour les personnes âgées, les régimes de protection sociale, etc.

Ironiquement, Vijay lui-même agit comme un croisé pour les opprimés dans ses films et parle éloquemment de la pauvreté, des privations et des inégalités. Il a lancé de nombreux dialogues sur la corruption, la TPS (taxe sur les produits et services), la justice sociale, etc. L’acteur milliardaire a également été vu prendre une position morale élevée en montant à vélo jusqu’à son isoloir lors des élections à l’Assemblée du Tamil Nadu en avril. cette année. Alors que beaucoup l’ont critiqué comme un coup publicitaire, ses fans ont déclaré que l’acteur envoyait à nouveau un message à la hausse des prix du carburant, en se rendant à vélo dans un centre de vote voisin.

Se référant à la grande base de fans et à la stature de Vijay en tant qu’artiste, la Cour a déclaré que les héros du cinéma sont devenus les dirigeants de l’État et que les habitants du Tamil Nadu ont donc l’impression qu’ils sont les vrais héros. Ainsi, on ne s’attend pas à ce qu’ils se comportent comme un véritable héros. « L’évasion fiscale doit être interprétée comme une habitude, une attitude et un ministre anti-nationaux et inconstitutionnels. Leurs photos sont contre les activités corrompues dans la société. Mais, ils échappent à l’impôt et agissent d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions des Statuts », lit-on dans l’ordonnance de la Cour.

S’en prenant à l’acteur, la Cour a déclaré que le dépôt d’une requête en justice, en évitant le paiement de la taxe d’entrée et en gardant la requête en instance pendant environ neuf ans, ne peut jamais être apprécié. Il n’est pas encore clair si la taxe d’entrée a été payée ou non et son avocat n’a rien dit non plus à ce sujet. Cela a rappelé à Joseph Vijay que bien que l’acteur ait acheté la voiture prestigieuse du monde pour son usage personnel, il n’a montré aucun respect pour l’argent qu’il gagne de ses fans, qui sont l’argent durement gagné des pauvres. La déclaration était également un avertissement sévère à tous les individus riches et puissants qui sont en défaut de paiement de l’impôt.

Le tribunal a ordonné à Vijay de payer la taxe d’entrée dans les deux semaines, en ajustant 20 % de la taxe d’entrée comme ordonné par le tribunal dans l’ordonnance provisoire du 17/7/12, si déjà payée. En cas de non-paiement, la Cour a ordonné aux autorités compétentes d’engager toutes les actions en recouvrement de l’Impôt, conformément aux Statuts.