Madonna aurait été dans cinq pays en seulement trois semaines pour ses vacances d’hiver au milieu de la pandémie de coronavirus.

La chanteuse n’a apparemment pas laissé la pandémie mondiale la ralentir alors qu’elle faisait le tour du monde.

La chanteuse, 62 ans, a été envoyée de Los Angeles à Londres avec son petit ami Ahlamalik Williams, 26 ans, avec quatre de ses enfants – David Banda, Mercy James, les jumelles Estere et Stella – la veille de Noël.

À Londres, ils ont récupéré le fils de Madonna, Rocco, 20 ans, basé au Royaume-Uni, qu’elle partage avec Guy Ritchie.

La célèbre famille a ensuite fait le voyage au Malawi via une escale en Egypte le 28 décembre.





Ils ont rencontré le président Lazarus Chakwera et les habitants et ont fait un voyage à l’hôpital fondé par Madonna et à l’école Jacaranda pour orphelins près de Blantyre pendant leur semaine au Malawi.

Quatre de ses six enfants ont été adoptés du Malawi.





Le groupe a atterri au Kenya mercredi où ils ont passé du temps avec la tribu Pokot dans la vallée de Baringo.

Une source proche a déclaré que Madonna et sa famille subissaient régulièrement des tests Covid-19, selon The Sun.





Il semblerait que la famille de Madonna se soit déplacée en jet privé.

Son photographe personnel Ricardo Gomes était également sur place pour capturer ses magnifiques pauses au Malawi et au Kenya.





Madonna a partagé une série glorieuse de clichés ensoleillés de ses vacances sur Instagram avec ses 15,6 millions de fans.

Les voyageurs arrivant en Égypte, au Malawi et au Kenya doivent présenter un test Covid-19 négatif passé jusqu’à 72 heures avant.





Les «voyageurs d’affaires de grande valeur» n’ont pas eu à se mettre en quarantaine au Royaume-Uni «sous réserve du respect de critères spécifiques» en décembre.

Le Mirror a contacté le représentant de Madonna pour obtenir de plus amples commentaires.