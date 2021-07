Madonna vient soutenir Britney Spears

De plus en plus de fans et de célébrités se sont prononcés en faveur de Britney Spears depuis qu’elle a révélé son expérience déchirante sous la tutelle ordonnée par le tribunal lors d’une récente audience.

Madonna est une autre célébrité qui lui a apporté son soutien. Partageant une photo, elle a écrit sur sa story Instagram,

«Rendez la vie à cette femme. L’esclavage a été aboli il y a si longtemps ! Mort au patriarcat cupide qui fait ça aux femmes depuis des siècles », a écrit Madonna. C’est une violation des droits humains ! Britney, on vient te sortir de prison !

Pour les non avertis, Britney Spears avait décrit les 13 ans de tutelle sur sa vie comme stupide et abusive, affirmant qu’elle était traumatisée et en colère et qu’elle voulait retrouver sa vie. Spears a informé le juge de Los Angeles supervisant l’arrangement qu’elle voulait qu’il se termine dans une déclaration qui a duré plus de 20 minutes.

« Je veux juste retrouver ma vie », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit. Je suis traumatisée… Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir », a-t-elle déclaré. Spears a déclaré que ses fréquentes publications optimistes sur son compte Instagram étaient des mensonges. « Je suis tellement en colère et je suis déprimée. Je pleure tous les jours », a-t-elle ajouté.

Spears a prononcé ses remarques par téléphone, ses premières déclarations publiques sur l’arrangement approuvé par le tribunal qui a été mis en place pour la première fois en 2008 lorsqu’elle a souffert d’une crise de santé mentale.

Elle a déclaré qu’elle avait été poussée dans un établissement de santé mentale à 60 000 $ par mois après avoir annulé ses concerts prévus à Las Vegas début 2019. Depuis fin 2018, elle n’a pas joué. La juge Brenda Penny de la Cour supérieure de Los Angeles a indiqué qu’avant de pouvoir prendre des mesures, elle aurait besoin d’une requête auprès du tribunal demandant la suppression de la tutelle.