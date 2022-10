Madonna vient-elle de se révéler gay dans une vidéo TikTok ? Les fans sont dans une frénésie

Madonna vient-elle de faire son coming-out gay ? Rien à dire, mais les signes sont là. Dans une nouvelle vidéo TikTok, la chanteuse légendaire a laissé ses fans perplexes après avoir tiré une manière plutôt originale (bien qu’un peu détournée) de sortir apparemment. “Si ça me manque, je suis gay”, lit le sous-titre de la vidéo, montrant Madonna tenant un sous-vêtement rose. Elle continue ensuite à le jeter vers une poubelle, et la vidéo montre que la marque a été largement manquée. Il revient ensuite au chanteur qui hausse les épaules avec fanfaronnade.

La méthode de sortie n’est pas l’œuvre de Madonna. Cela fait partie d’une tendance en cours sur TikTok où une personne laisse entendre qu’elle est gay (utilisée ici comme terme générique) en ratant un tir au but. Alors que de nombreux fans se demandaient si Madonna était peut-être ironique avec sa vidéo, d’autres ont dit qu’ils pensaient que la star était “out” depuis des lustres.

Selon MailOnline, Madonna a déclaré dans une interview en 1990 : « Je pense que tout le monde a une nature bisexuelle. C’est ma théorie. Je peux me tromper.”

Est-ce que Madonna vient de pic.twitter.com/zbHpCDYS1N – mat (@mattxiv) 9 octobre 2022

La sortie de Madonna n’était pas sur ma carte de bingo 2022 pic.twitter.com/GaZ4kFhgwI – Ruairidh (@KillingVerona) 9 octobre 2022

Est-ce que j’ai été témoin accidentellement du coming out de Madonna ? ! SUR TIK TOK ?! pic.twitter.com/aGQuQ45GxC — meg (@loumiiller) 9 octobre 2022

venons-nous de voir madonna sortir comme gay en temps réel ?????? – ASHER♦️ (@CATBOYSIXX) 9 octobre 2022

Madonna sortant via ‘culotte jetée dans une poubelle tik tok’n’était pas sur ma carte de bingo 2022 — Emily Sears (@emilysears) 9 octobre 2022

Madonna est une figure plus grande que nature si rien d’autre. Elle a fêté son 64e anniversaire en août et s’est rendue sur Instagram pour partager des aperçus de sa fête d’anniversaire. Dans la vidéo, Madonna a été vue en train d’invoquer son baiser emblématique de VMA sur scène alors qu’elle postait une vidéo d’elle-même en train d’embrasser deux copines à l’arrière d’une voiture.

La chanteuse “Like a Virgin” était magnifique dans une robe longue bleue et blanche avec ses tresses blondes décolorées coiffées de vagues lâches dans la vidéo. Elle a accessoirisé avec des colliers en argent empilés, un chapeau bleu et des escarpins bleus assortis. Au fur et à mesure que le clip progresse, on voit Madonna virevolter dans sa robe d’été lumineuse avant de monter dans la voiture avec son manager, Guy Oseary, et d’autres amis.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici