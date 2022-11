Madonna Twerks en soutien-gorge en dentelle noire et filets de pêche dans une vidéo racée de Tiktok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Le vendredi 4 novembre, Madone s’est rendue sur TikTok pour faire ce qu’elle fait le mieux : danser en lingerie ! Mais cette fois-ci, elle a jeté un peu de dentelle, de résille et de twerk dans le mélange, laissant certains fans confus et inquiets. Dans le clip sans légende de 11 secondes, la Material Girl, 64 ans, a été vue en train de danser sensuellement dans un soutien-gorge et un short noir, alors qu’elle se tournait sur le côté pour twerk sur la chanson “L $ D” de Luclover. La chanteuse controversée de “Vogue” a montré un mile de décolleté dans son soutien-gorge en dentelle décolleté, accentué par des tresses enveloppées de rubans, des barettes ornées de bijoux, des couches de colliers en argent et un maquillage naturel.

Elle a montré une manucure argentée alors qu’elle caressait ses hanches et ne semblait pas porter de chaussures avec ses filets de pêche sexy. On pouvait également la voir ajuster la ceinture de ses sous-vêtements en soie noire. Madonna semblait être dans une salle de maquillage et de coiffure, et un styliste pouvait être vu debout devant un miroir de courtoisie en arrière-plan. Une petite douche et une rangée de chaussures étaient également visibles en arrière-plan.

@Madone ♬ L$d – Luclover

Une grande partie des 3,1 millions d’abonnés de l’icône “Like a Virgin” sur la plate-forme ont pris le fil des commentaires pour sonner… mais ils n’ont pas tous été impressionnés. “Ça commence à me faire peur maintenant. Comme pourquoi ?” a écrit un adepte, tandis qu’un autre a écrit: “Clignez des yeux si vous avez besoin d’aide”, à côté d’un emoji facepalm. “Qu’est-ce que tu fais maman ?” demanda un troisième.

D’autres fans étaient complètement là pour ça et ont simplement jailli. “Au début, j’étais un peu consterné, mais je me suis souvenu que c’était Madonna”, a plaisanté un abonné. “Mes sentiments ne sont pas pertinents.” «Elle est une telle ambiance. Quand j’aurai son âge, je veux être aussi libre, pleine de vie et m’en foutre”, a écrit une autre. Un fan astucieux a souligné ce qui semblait évident. “Madonna a toujours été controversée”, ont-ils écrit. “Pourquoi pensiez-vous qu’elle changerait avec l’âge lol. Aime la!”

Le message fait suite à une série de messages époustouflants de la mère de six enfants. Le jeudi 3 novembre, elle a posté une vidéo sur Instagram en synchronisation labiale dans un haut en résille et de la lingerie. “D’accord, attends, b ****”, a-t-elle légendé le clip.