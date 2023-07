Madonna reprogrammera l’étape nord-américaine de sa prochaine tournée mondiale à la suite de sa récente hospitalisation.

La superstar a écrit lundi dans un article sur les réseaux sociaux qu’elle était « sur la voie du rétablissement » mais qu’elle devait se concentrer sur sa santé pour guérir.

En juin, Madonna, 64 ans, a été hospitalisée pour une grave infection bactérienne qui l’a amenée aux soins intensifs. Maintenant, elle prévoit de reprogrammer 41 concerts aux États-Unis et au Canada qui faisaient partie de sa tournée internationale de célébration.

« Merci pour votre énergie positive », a écrit Madonna, ajoutant qu’elle avait « ressenti l’amour » de ses fans.

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants », a-t-elle poursuivi. « Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi ces derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir qui que ce soit.

Madonna a assuré à ses fans qu’elle reviendrait sous les projecteurs « dès que je le pourrai! »

L’artiste lauréat d’un Grammy a partagé la déclaration avec un selfie.

Live Nation a confirmé séparément l’annulation des dates de la tournée nord-américaine de Madonna. Le vendeur de billets a demandé aux acheteurs de conserver leurs billets existants, qui seront valables pour les nouvelles dates de concert lorsqu’elles seront annoncées.

On ne sait pas encore quand Madonna reprogrammera les performances nord-américaines.

La tournée de célébration commencera maintenant à Londres, au Royaume-Uni, en octobre.

Les dates suivantes de la tournée The Celebration Tour de Madonna ont été reportées :

15 juillet Vancouver, C.-B. Rogers Arena

18 juillet Seattle, Washington Climate Pledge Arena

19 juillet Seattle, Washington Climate Pledge Arena

22 juillet Phoenix, Arizona Footprint Center

25 juillet Denver, Colorado Ball Arena

27 juillet Tulsa, Okla. Centre BOK

30 juillet St. Paul, Minnesota Xcel Energy Center

2 août Cleveland, Ohio Rocket Mortgage Fieldhouse

5 août Détroit, Michigan Little Caesars Arena

7 août Pittsburgh, Pennsylvanie PPG Paints Arena

9 août Chicago, Illinois United Center

10 août Chicago, Illinois United Center

13 août Toronto, Ont. Aréna Banque Scotia

14 août Toronto, Ont. Aréna Banque Scotia

19 août Montréal, Qué. Centre Bell

20 août Montréal, Qué. Centre Bell

23 août New York, NY Madison Square Garden

24 août New York, NY Madison Square Garden

26 août New York, NY Madison Square Garden

27 août New York, NY Madison Square Garden

30 août Boston, Massachusetts TD Garden

31 août Boston, Massachusetts TD Garden

2 septembre Washington, DC Capital One Arena

5 septembre Atlanta, Ga. State Farm Arena

7 septembre Tampa, Floride Amalie Arena

9 septembre Miami, Floride Kaseya Center

10 septembre Miami, Floride Kaseya Center

13 septembre Houston, Texas Toyota Center

14 septembre Houston, Texas Toyota Center

18 septembre Dallas, Texas American Airlines Center

19 septembre Dallas, Texas American Airlines Center

21 septembre Austin, Texas Moody Center

22 septembre Austin, Texas Moody Center

27 septembre Los Angeles, Californie Crypto.com Arena

28 septembre Los Angeles, Californie Crypto.com Arena

30 septembre Los Angeles, Californie Crypto.com Arena

1 octobre Los Angeles, Californie Crypto.com Arena

4 octobre San Francisco, Californie Chase Center

5 octobre San Francisco, Californie Chase Center

7 octobre Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena

8 octobre Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena