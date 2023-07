Madonna s’exprime pour la première fois depuis son hospitalisation : « Je reviendrai »

Madonna a rompu son silence lundi sur Instagram après avoir été hospitalisée pour une « infection bactérienne grave ».

« Merci pour votre énergie positive, vos prières et vos paroles de guérison et d’encouragement », a-t-elle écrit dans un communiqué tout en partageant une photo d’elle-même. « J’ai ressenti ton amour. Je suis sur le chemin de la guérison et je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie. »

La femme de 64 ans a ajouté qu’elle se concentrait actuellement sur sa santé et « devenait plus forte ». Elle a également indiqué qu’elle reprogrammerait l’étape nord-américaine de sa tournée et prévoyait d’aller de l’avant avec le début de sa tournée en Europe en octobre.