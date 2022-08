Madonna se rend en Italie pour célébrer son 64e anniversaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Madonna, la “reine de la pop”, prévoit de célébrer pendant soixante-quatre ans avec une célébration somptueuse en Italie mardi.

La chanteuse s’est rendue en Sicile avec ses amis les plus proches et sa famille, y compris son fils Rocco pour organiser une fête du 64e anniversaire au Palazzo Castelluccio, selon des informations. Le palais sicilien date du XVIIIe siècle.

“Comme à chaque anniversaire, Madonna organisera une fête épique, mais cette année sera particulièrement spéciale”, a déclaré une source anonyme. Le soleil. “Le palais est tout simplement spectaculaire. Je ne peux qu’imaginer qu’elle a soufflé des dizaines de milliers de personnes dans la soirée.”

Le groupe se verra servir un dîner et une boisson sous le ciel méditerranéen, accompagnés d’un spectacle musical en direct.

MADONNA S’ATTAQUE AU CONTRÔLE DES ARMES À FEU ET AUX DROITS LGBTQ DANS LE NOUVEL ALBUM ‘MADAME X’

Avant sa grande fête, elle a célébré le 22e anniversaire de son fils Rocco Ritchie avec une fête en plein air et un dîner pendant le week-end. La femme de 64 ans a téléchargé des photos de l’événement via Instagram tandis que ses récents messages la montrent entourée d’amis et de sa famille alors qu’elle se prépare pour son propre anniversaire.

L’interprète a six enfants, dont Rocco, David Banda, 16 ans, les jumeaux Stella et Estere, 9 ans, Mery James, et son aîné, Lourdes Leon, 25 ans.

Lors d’un épisode de “The Tonight Show with Jimmy Fallon” la semaine dernière, Madonna a révélé un gril à dents qu’elle s’était fait acheter.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Ce sont mes grillades d’anniversaire”, a-t-elle dit à Fallon. “C’est bientôt mon anniversaire, alors je me suis acheté une paire de grillades.”