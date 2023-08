Madonna se produira à Vancouver, Toronto

TORONTO-

Madonna est sur le point de célébrer son retour au Canada au cours de la nouvelle année.

La légende de la pop a reprogrammé l’étape nord-américaine de la tournée Celebration, qui a été retardée des semaines avant son coup d’envoi prévu à Vancouver le mois dernier lorsque Madonna a atterri à l’hôpital.

La tournée débutera désormais à Londres le 14 octobre, et le chanteur s’arrêtera à la Scotiabank Arena de Toronto les 11 et 12 janvier et à la Rogers Arena de Vancouver le 21 février 2024.

Live Nation dit qu’il honorera les billets pour les spectacles précédemment programmés.

Le manager de Madonna a déclaré que l’artiste avait développé une grave infection bactérienne fin juin, ce qui avait conduit à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs.

La tournée devrait maintenant commencer au Royaume-Uni en octobre, et elle traversera l’étang en décembre, commençant l’étape nord-américaine à Brooklyn, NY



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 août 2023.