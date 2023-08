Madonna se produira à Toronto et à Vancouver lors de dates de tournée au Canada reportées

Madonna est sur le point de célébrer son retour au Canada au cours de la nouvelle année.

La légende de la pop a reprogrammé l’étape nord-américaine de la tournée Celebration, qui a été retardée des semaines avant son coup d’envoi prévu à Vancouver le mois dernier lorsque Madonna a atterri à l’hôpital.

La tournée débutera désormais à Londres le 14 octobre, et le chanteur s’arrêtera à la Scotiabank Arena de Toronto les 11 et 12 janvier et à la Rogers Arena de Vancouver le 21 février 2024.





2:13

Les fans de Madonna frustrés par le manque de communication après le report du spectacle de Vancouver



Live Nation dit qu’il honorera les billets pour les spectacles précédemment programmés.

À la mode maintenant Trump et d’autres inculpés en Géorgie pour ingérence présumée dans les élections

Les boissons énergisantes Monster sont rappelées au Canada

L’histoire continue sous la publicité

Le manager de Madonna a déclaré que l’artiste avait développé une grave infection bactérienne fin juin, ce qui avait conduit à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs.

La tournée devrait maintenant commencer au Royaume-Uni en octobre, et elle traversera l’étang en décembre, commençant l’étape nord-américaine à Brooklyn, NY