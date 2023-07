Madonna rompt le silence après son hospitalisation et promet à ses fans qu’elle reviendra sur scène

Madonna a fait ses premiers commentaires publics après un séjour dans une unité de soins intensifs qui a interrompu sa tournée, promettant aux fans que les dates dans les salles nord-américaines seraient reportées.

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié lundi sur ses comptes de réseaux sociaux. « Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée. »

Madonna a annoncé la tournée de 35 villes en janvier, avec des arrêts prévus à Vancouver, Toronto et Montréal prévus pour juillet et août. Le Celebration Tour se déplacerait ensuite en Europe à l’automne.

Mais une infection bactérienne a forcé la pop star lauréate d’un Grammy à suspendre la tournée pendant qu’elle recevait un traitement pour une « infection bactérienne grave », a annoncé son manager, Guy Oseary, sur Instagram fin juin.

La tournée se déroulera désormais en Europe en octobre, a déclaré Madonna dans son dernier message.

« Je me concentre maintenant sur ma santé et je me renforce et je vous assure que je serai de retour avec vous dès que possible », a-t-elle écrit.

Madonna a récemment rejoint Cher en tant que deux seules artistes féminines à avoir des chansons à succès Billboard Top 100 en cinq décennies distinctes.

La tournée a été conçue pour célébrer ses décennies de succès, tels que Ouvrir votre cœur, Vogue et Musique.

La chanson Populaireune collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd et le rappeur américain Playboi Carti, a fait ses débuts sur le palmarès le mois dernier et est toujours dans le top 100.