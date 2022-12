Madonna Rocks Black Lace Balaclava & Bustier: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Icône pop Madone, 64 ans, s’est rendu sur Instagram mercredi pour montrer sa dernière tenue révélatrice, qui comportait une cagoule en dentelle noire. “Only You……… (Me) #elvis”, a-t-elle légendé l’étrange vidéo. Dans le clip, la chanteuse “Hung Up” s’est appuyée sur un lit tout en tenant sa cravache dans sa bouche et a secoué une paire de gants noirs. Au début du clip, Madonna a été vue portant une paire de mini lunettes de soleil tendance, puis elle a été modifiée pour la montrer sur le lit. Notamment, la cravache qu’elle a utilisée comme accessoire dans le clip était également la même qu’elle portait à Art Basel à Miami le 2 décembre.

Lorsque Madonna a publié la bobine Instagram, qui était à l’origine un TikTok qu’elle a depuis supprimé, bon nombre de ses 18,6 millions d’abonnés se sont rendus dans la section des commentaires pour parler de son look. “Désolé, ça ne ressemble en rien à Madonna. Je ne savais même pas que c’était elle jusqu’à ce qu’il le dise… », a écrit un abonné, tandis qu’un autre a répondu : « Madame, que se passe-t-il ici ? Et un troisième adepte a écrit: “Juste pourquoi!”

Mais, bien sûr, certains fans fidèles de Madonna voulaient simplement savoir si elle sortait bientôt de la nouvelle musique. “Mais nous mourons d’envie d’entendre de la nouvelle musique”, a commenté le fan séparé. Alors qu’un autre fan était complètement obsédé par le look et a écrit: “PLUS, PLUS, PLUS !!!!” Les mèches rouges ardentes de Madonna ont également été un succès auprès d’un autre admirateur. “@madonna Tu es tellement magnifique et ces cheveux roux”, ont-ils ajouté.

Ce n’est pas non plus la première fois que Madonna publie une vidéo proactive sur ses réseaux sociaux, comme elle le fait continuellement depuis quelques mois. Le hitmaker a été vu twerk dans un soutien-gorge en dentelle noire sur TikTok le 3 novembre, et ses fans ont de nouveau été choqués. Un fan a noté qu’il avait d’abord été surpris par le message torride, mais s’est ensuite souvenu que c’était le chanteur lauréat d’un Grammy. “Au début, j’étais un peu consterné mais ensuite je me suis rappelé que c’était Madonna. Mes sentiments ne sont pas pertinents », a écrit l’admirateur.

Madonna ne laisse pas les ennemis l’atteindre, car elle a publié un TikTok pour ses opposants le 30 novembre. l’audio de son clip sonnait mal. Dans ce post, la femme de 64 ans portait un long trench-coat noir, de la lingerie, des bottes à plateforme et un chapeau fedora. Et juste trois jours avant, Madonna a cité Kylie Jenner25 ans, du dernier épisode de Les Kardashian, dans une vidéo séparée. “Je suis toujours une maman, mais ce sont les années où je suis censée être nue avec mes seins dehors, un ** dehors, putain ouais”, a déclaré la vidéo de la star.

