Madonna rend hommage à son frère Christopher Ciccone

Getty Images Christopher Ciccone a accompagné Madonna à la soirée des Oscars de Vanity Fair en 1998

Madonna a rendu hommage à son frère Christopher Ciccone, décédé à l’âge de 63 ans, le décrivant comme « la chose la plus proche de moi depuis si longtemps ». Son frère, qui était directeur de tournée de la pop star et dansait dans ses premiers clips, dont Lucky Star, est décédé d’un cancer vendredi dans le Michigan. Dans une publication sincère sur Instagramle chanteur de 66 ans a écrit que leur lien était difficile à expliquer mais qu’il « est né de la compréhension que nous étions différents ». Elle a ajouté : « La société allait nous donner du fil à retordre si nous ne respections pas le statu quo. « Nous nous sommes pris par la main et nous avons dansé à travers la folie de notre enfance. En fait, la danse était une sorte de colle qui nous unissait. »

Le duo a joué Holiday on Top of the Pops en 1984, aux côtés d’Erikah Belle (à gauche)

Le chanteur a expliqué que « découvrir la danse dans notre petite ville du Midwest m’a sauvé », puis « cela l’a sauvé aussi » en tant que jeune homme gay. Elle a écrit : « Quand j’ai finalement eu le courage d’aller à New York pour devenir danseuse, mon frère m’a suivi, et encore une fois nous nous sommes pris par la main et nous avons dansé dans la folie de New York. » Elle a ajouté que les deux hommes « dévoraient l’art, la musique et le cinéma comme des animaux affamés » dans la ville, et « étaient à l’épicentre de toutes ces explosions ». « Nous avons dansé ensemble sur scène au début de ma carrière et finalement, il est devenu mon directeur créatif sur de nombreuses tournées. » Elle a ajouté : « Mon frère était juste à mes côtés, c’était un peintre, un poète et un visionnaire, je l’admirais. « Il avait un goût impeccable. Et une langue acérée, qu’il utilisait parfois contre moi mais je lui ai toujours pardonné. « Nous avons grimpé ensemble les plus hauts sommets et avons pataugé dans les plus bas. « D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes toujours retrouvés, nous nous sommes tenus la main et nous avons continué à danser. »

Getty Images Ciccone, photographié ici en 2012, était également artiste et architecte d’intérieur