Madonna rend hommage à son frère Christopher Ciccone après sa mort à 63 ans – National

L’artiste américain Christopher Ciccone, frère de la superstar Madonna, est décédé vendredi d’un cancer, selon sa famille. Il avait 63 ans.

La famille de Ciccone a publié dimanche une déclaration concernant sa mort. Ils ont dit Ciccone « est mort paisiblement» tout en étant entouré de son mari et de ses proches. Dimanche également, Madonna a écrit un hommage touchant à son frère sur Instagram, où elle a noté qu’elle et Ciccone partageaient toujours un lien spécial malgré leur relation parfois tumultueuse.

« Mon frère Christopher est parti », a écrit Madonna, 66 ans. « Il a été l’humain le plus proche de moi pendant si longtemps. »

La chanteuse a déclaré qu’il était difficile d’expliquer son lien avec son jeune frère, mais que « cela était né de la compréhension que nous étions différents et que la société allait nous donner du fil à retordre si nous ne suivions pas le statu quo ».

« Nous nous sommes pris par la main et nous avons dansé dans la folie de notre enfance », se souvient-elle.

Le Comme une vierge La chanteuse a partagé plusieurs photos d’elle et Ciccone au fil des ans, ainsi que certaines de ses œuvres.

Madonna a déclaré que la danse était la « superglue » qui maintenait sa relation avec Ciccone.

Dans sa vie, Ciccone a été peintre, écrivain et directeur artistique de la tournée mondiale Blond Ambition de Madonna en 1990. Ciccone a également été danseur suppléant, styliste et consultant créatif pour sa sœur aînée. Madonna l’a qualifié de « peintre, poète et visionnaire ».

« Découvrir la danse dans notre petite ville du Midwest m’a sauvée, puis mon frère est arrivé, et cela l’a sauvé aussi », a écrit Madonna à propos de leur enfance.

Elle a déclaré que les cours de ballet étaient un « espace sûr » pour qu’un jeune Ciccone soit gay – « un mot qui n’était pas prononcé ni même murmuré là où nous vivions ».

Madonna et Ciccone ont déménagé ensemble de leur maison de Rochester, Michigan, pour New York, a-t-elle déclaré. Là, les frères et sœurs ont « dévoré » l’art, la musique et le cinéma, et « dansé à travers la folie de l’épidémie de sida ».

Madonna et son frère Christopher Ciccone à la galerie Jean Paul Gaultier en juillet 1990 à Paris, France.

Rappelant leurs collaborations tout au long de sa carrière, Madonna a déclaré qu’elle et son frère « ont défié l’Église catholique romaine, la police, la majorité morale et toutes les figures d’autorité qui faisaient obstacle à la liberté artistique ! »

« Ces dernières années n’ont pas été faciles », a-t-elle poursuivi. « Nous n’avons pas parlé pendant un certain temps [sic] mais quand mon frère est tombé malade. Nous avons retrouvé le chemin l’un vers l’autre.

La relation entre Madonna et Ciccone se serait rompue en 2008 lors de la sortie de son livre, La vie avec ma sœur Madonna. L’autobiographie révélatrice, dont Madonna s’est opposée à la publication, détaillait leur enfance, leur relation de travail et comprenait des photographies de famille inédites.

« J’ai fait de mon mieux pour le garder en vie le plus longtemps possible. Il souffrait tellement vers la fin », a-t-elle écrit. « Encore une fois, nous nous sommes tenus la main. Nous avons fermé les yeux et nous avons dansé. »

Madonna a dit qu’elle était reconnaissante que Ciccone ne souffre plus.

« Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui. Je sais qu’il danse quelque part », a-t-elle conclu.

Christopher Ciccone participe au défilé Nico Didonna and the Ciccone Collection lors de la Fashion Week printemps-été 2013 de Londres, à la Strand Gallery, le 14 septembre 2012 à Londres, en Angleterre.

Dans une déclaration de sa famille à ABC News, les proches de Ciccone ont déclaré que, comme ses frères et sœurs, « avait atteint sa majorité à Rochester, dans le Michigan, où son identité personnelle et créative s’est épanouie pour révéler une âme extrêmement artistique ».

« Christopher a déménagé à New York où il a appliqué son métier de danseur et de chorégraphe pour soutenir la carrière de chanteuse émergente de sa sœur Madonna », peut-on lire dans le communiqué.

Sa famille se souvient de Ciccone comme « un spécialiste de l’intérieur ; un créateur de chaussures ; un mémoriste – tout en se consacrant à la peinture comme principal mode d’expression personnelle.

Ciccone a épousé son mari, Ray Thacker, en 2016. Il laisse dans le deuil Thacker, plusieurs frères et sœurs, nièces, neveux, cousins ​​et amis.

Ciccone est décédé quelques semaines seulement après sa belle-mère et celle de Madonna, Joan Cicconeest décédé des suites d’un diagnostic de « cancer très agressif ».

Le frère aîné de Madonna, Anthony Ciccone, est décédé en février 2023 à l’âge de 66 ans.





