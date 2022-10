Madonna rend hommage à Lourdes pour son 26e anniversaire : « Fière » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Madone fête aujourd’hui sa fille aînée ! La Vogue le chanteur est allé sur Instagram le Lourdes Léon‘s 26e anniversaire pour jaillir sur son magnifique premier enfant. “Joyeux anniversaire Lourdes Maria !” elle a écrit à côté d’une rangée d’emojis de célébration. « Je suis si fière de la femme, de l’artiste, de l’humaine que vous êtes devenue ! N’oublie jamais qui tu es, petite ÉTOILE…….brillant plus que toutes les étoiles du ciel @lourdesleon. L’icône pop a complété le message avec une rangée d’emojis étoiles. La légende aimante accompagnait un diaporama vidéo de photos, commençant par une superbe photo en noir et blanc du mannequin professionnel Lourdes. La collection était accompagnée de sa chanson “Little Star” et comprenait plusieurs photos de Madonna blottissant sa fille grandissante au fil des ans.

Beaucoup des 18,5 millions d’abonnés de la reine de la pop se sont rendus dans la section des commentaires pour se réjouir du grand jour de Lourdes et des commentaires sincères de Madge. « Notre petite étoile. Tes millions de parrains homosexuels te souhaitent un très joyeux anniversaire, Lourdes. Ça a été une joie de te voir grandir », a plaisanté un adepte, tandis qu’un autre a écrit : « Elle est tellement belle et talentueuse ! Tu as bien fait maman ! Joyeux anniversaire Lourdes !” Un troisième a réagi : “La pomme ne tombe pas loin de l’arbre.” Julia Renard a également sauté dans la discussion en écrivant: “Joyeux anniversaire lola bébé !!!!” à côté d’un emoji de baiser de rouge à lèvres.

Madonna a accueilli Lourdes le 14 octobre 1996, avec sa compagne de l’époque, préparatrice physique Carlos Léon. Elle est l’aînée des six enfants de Madonna, dont des petits frères Rocco Ritchie22, David Banda17 ans et soeurs Merci James17 ans et jumeaux Stella et Estère Ciccone10. Lourdes s’est ouverte dans une interview en octobre 2021 sur la façon dont elle a été élevée, insistant sur le fait qu’elle n’a reçu aucun « document » pendant son éducation avec la star massive.

“Nous ne recevons aucune aumône dans ma famille”, a-t-elle déclaré Interview magazine pour un article publié à l’occasion de son 25e anniversaire. “De toute évidence, j’ai grandi avec un privilège extrême. On ne peut le nier. Mais je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de personnes célèbres, et elle s’est dit : “Mes enfants ne seront pas comme ça.” .

