Madonna remercie ses fans pour leur soutien et partage de nouvelles photos depuis son hospitalisation pour infection bactérienne

Madonna remercie à nouveau ses fans pour leur soutien continu après son hospitalisation.

Mardi, la star a partagé une photo d’elle étreignant un bouquet de roses.

« ‘Une seule rose peut être mon jardin. Un seul ami mon monde' », a écrit la « Material Girl » dans une citation attribuée à l’écrivain Leo Buscaglia. « Merci. »

Sur son histoire Instagram, elle a également publié deux photos d’elle tenant un jouet en peluche.

L’interprète de « Like a Virgin » a été hospitalisée pour une « grave infection bactérienne » le 24 juin et se remet maintenant à la maison.

MADONNA « RÉCUPÈRE À LA MAISON » APRÈS LA PEUR DES ICU, DIT ROSIE O’DONNELL, UNE AMIE DE LONGUE DATE

Elle a d’abord rompu son silence sur l’hospitalisation qui a retardé sa tournée de juillet dans un article sur les réseaux sociaux la semaine dernière, remerciant les fans.

« Merci pour votre énergie positive, vos prières et vos mots de guérison et d’encouragement », a-t-elle écrit dans un communiqué tout en partageant un selfie le 10 juillet. « J’ai ressenti votre amour. Je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante envers tous les bénédictions dans ma vie. »

Elle a dit qu’après avoir d’abord pensé à ses enfants au réveil à l’hôpital, sa prochaine pensée était de ne pas vouloir « décevoir » les fans ou les personnes qui l’ont aidée à se préparer pour sa prochaine tournée mondiale de célébration.

LES ENFANTS DE MADONNA SERONT À SES CÔTÉS AU MILIEU DE L’HOSPITALISATION : QUI SONT LOURDES ROCCO, DAVID ET MERCY ?

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants », a déclaré Madonna. « Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui achetait des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les gens qui ont travaillé sans relâche avec moi au cours des derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir n’importe qui. »

Elle a dit qu’elle se concentrait sur sa santé et qu’elle devenait plus forte, « et je vous assure que je serai de retour avec vous dès que possible ».

Elle a expliqué que l’étape nord-américaine de sa tournée serait reportée et que l’étape européenne commencerait en octobre comme prévu.

Elle a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour vos soins et votre soutien ! Je t’embrasse, M. »

L’hospitalisation de Madonna a été annoncée pour la première fois par son manager de longue date, Guy Oseary.

« Le samedi 24 juin, Madonna a développé une infection bactérienne grave qui a conduit (sic) à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs », a écrit Oseary sur Instagram.

« Sa santé s’améliore, mais elle est toujours sous soins médicaux. Un rétablissement complet est attendu. »