Madonna remercie ses enfants pour leur soutien alors qu’elle se remet d’un problème de santé : « Cela a fait toute la différence »

Madonna est reconnaissante envers ses amis et sa famille alors qu’elle se remet d’une « infection bactérienne grave », en particulier le soutien de ses enfants.

Dans une nouvelle publication sur Instagram, la chanteuse a partagé des photos d’elle-même avec deux de ses enfants, son fils David Banda et sa fille Lourdes Leon, alors qu’elle partageait ses réflexions sur sa peur de la santé. Madonna est également maman d’un fils Rocco Ritchie et Chifundo « Mercy » James.

« L’amour de la famille et des amis est le meilleur médicament. Un mois hors de l’hôpital et je peux réfléchir », a-t-elle commencé le message.

« En tant que mère, vous pouvez vraiment vous laisser prendre par les besoins de vos enfants et les dons apparemment sans fin… », a poursuivi Madonna. « Mais quand les jetons étaient tombés, mes enfants se sont vraiment présentés pour moi. J’ai vu un côté d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Cela a fait toute la différence. »

L’icône de la musique a été hospitalisée et aux soins intensifs en juin pour une « infection bactérienne grave », selon son manager de talent de longue date, Guy Oseary.

Plus tôt ce mois-ci, Madonna a parlé de sa santé après son retour à la maison.

« Merci pour votre énergie positive, vos prières et vos paroles de guérison et d’encouragement », a-t-elle écrit dans un communiqué tout en partageant une photo d’elle-même. « J’ai ressenti ton amour. Je suis sur le chemin de la guérison et je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie. »

Elle a également partagé qu’elle devrait reporter l’étape nord-américaine de sa tournée mondiale Celebration, qui devait débuter en juillet.

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants », a-t-elle écrit. « Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui achetait des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les gens qui ont travaillé sans relâche avec moi au cours des derniers mois pour créer mon spectacle. »

La femme de 64 ans a ajouté qu’elle se concentrait actuellement sur sa santé et « devenait plus forte » et prévoyait de poursuivre le début de sa tournée en Europe en octobre.

Dans son dernier message, Madonna a également partagé une image d’un cadeau qu’elle a reçu d’Oseary, un polaroid pris par Andy Warhol de l’artiste Keith Haring portant une veste avec Michael Jackson peint dessus, qui l’a émue aux larmes.

« J’ai sangloté quand j’ai ouvert ce cadeau parce que j’ai réalisé à quel point j’avais de la chance d’être en vie », a-t-elle écrit. « Et quelle chance j’ai d’avoir connu ces gens et tant d’autres qui sont également partis. »

Elle a conclu la légende en écrivant : « Et merci à tous mes anges qui m’ont protégé et m’ont laissé rester pour finir de faire mon travail ! »