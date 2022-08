Madonna réfléchit à “l’accident” de sa garde-robe qui, selon le manager, “mettrait fin à sa carrière”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Madonna partage un souffle du passé et des détails sur le moment où sa carrière a presque pris fin.

Lors du “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de mercredi, la légende de la pop, 63 ans, a commencé son interview en expliquant qu’elle n’avait “pas son mot à dire” sur les singles sortis par son label.

En entrant aux MTV Video Music Awards 1984, Madonna pensait que son choix de chanson, “Like a Virgin”, serait la controverse de la nuit. Mais un dysfonctionnement de la garde-robe a volé la vedette.

“Il s’est avéré que la chose controversée n’était pas la chanson elle-même. C’était ma performance aux MTV Awards”, a-t-elle déclaré à Fallon. Au cours de sa performance, Madonna a descendu les marches d’un grand gâteau de mariage lorsqu’une de ses chaussures s’est coincée et s’est dégagée de son pied.

“J’essayais de faire ce mouvement fluide, comme plonger vers la chaussure et la faire ressembler à une chorégraphie. Et ma robe s’est retournée et mes fesses se sont montrées”, se souvient-elle. “Vous imaginez ? C’était l’époque où il ne fallait pas montrer ses fesses pour faire carrière. Maintenant c’est le contraire.”

Madonna a déclaré qu’elle ignorait que son dos était visible et a poursuivi sa performance.

“C’est arrivé par accident, et je ne savais même pas que mes fesses se montraient. Et ce n’était même pas comme, les fesses entières. C’était comme une fesse. Comme, la moitié d’une fesse”, a-t-elle dit. “Quand je suis allé dans les coulisses, mon manager m’a dit que ma carrière était terminée.”

En juin, Madonna a sorti “Finally Enough Love: 50 Number Ones”, qui présentait des remixes de certains de ses plus grands succès. Lors de son apparition dans le talk-show, elle a mentionné un artiste avec lequel elle aimerait collaborer.

“Je veux dire, il y a un artiste que je vénère plus que tout et j’adorerais collaborer avec lui et c’est Kendrick Lamar”, a-t-elle déclaré. “Son nouveau disque est historique… incroyablement brillant. C’est fou.”

Plus tard dans son interview, Madonna a partagé que son fils de 16 ans, David Banda, porte ses vêtements “mieux” qu’elle.

“Il peut mettre n’importe quelle tenue et avoir l’air swag comme vous savez quoi”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment énervant. Il porte mes vêtements et il est plus beau dedans. Il peut même porter une robe et avoir l’air d’un mec.”

David, que Madonna a adopté en 2006, prend plus que le sens de la mode de sa mère.

“Il va finir par être l’un de vos invités”, a-t-elle déclaré à Fallon, faisant référence au talent musical de son fils. Elle a dit que son fils avait “tout” pour être une star.

Fallon a accepté.

“Il l’a.” Il a de la magie. Il est drôle, il est charmant, il est athlétique, c’est un beau mec”, a déclaré Fallon.