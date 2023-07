Rosie O’Donnell s’est souvenue des jours meilleurs du tournage de « A League of Their Own » avec sa meilleure amie, Madonna.

O’Donnell a répondu aux questions des fans sur une publication Instagram mettant en vedette la paire de leurs jours Rockford Peaches, et a admis que Madonna « se remettait à la maison » après un séjour à l’hôpital dans l’unité de soins intensifs (USI).

L’homme de 64 ans Chanteur « Comme une Vierge » a été transporté d’urgence à l’hôpital la semaine dernière, selon le manager de longue date de Madonna, Guy Oseary. Il a également révélé que les dates de sa tournée mondiale de célébration seraient reportées.

MADONNA HOSPITALISÉE POUR UNE « INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE » QUI A NÉCESSAIRE UN SÉJOUR EN USI

Un abonné a simplement déclaré: « @Rosie, donnez-nous une mise à jour. »

« Elle se remet à la maison – elle est très forte en général », a répondu O’Donnell.

LES ENFANTS DE MADONNA SERONT À SES CÔTÉS AU MILIEU DE L’HOSPITALISATION : QUI SONT LOURDES ROCCO, DAVID ET MERCY ?

Un autre fan a écrit : « Que Dieu la bénisse, j’espère qu’elle va bien, je me fiche de la tournée. » Rosie a répondu avec un emoji en forme de cœur et a ajouté : « c’est bon ».

Le comédien a rencontré la reine de la pop pour la première fois lors du tournage de « A League of Their Own » en 1991.

La réalisatrice Penny Marshall était à la tête du film sportif basé sur la vraie All-American Girls Professional Baseball League, avec Tom Hanks, Geena Davis, Lori Petty, Téa Leoni, Jon Lovitz et Bill Pullman, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’icône de la pop Madonna a été hospitalisée et a dû rester aux soins intensifs après avoir développé une infection « grave », selon son équipe.

« Le samedi 24 juin, Madonna a développé une infection bactérienne grave qui a conduit (sic) à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs », a écrit Oseary mercredi sur Instagram. « Sa santé s’améliore, mais elle est toujours sous soins médicaux. Un rétablissement complet est attendu. »

Madonna auparavant annulé une série de spectacles lors de sa dernière tournée en 2019, en raison d’une blessure au genou, et a finalement mis fin à la tournée plus tôt.

« Nous partagerons plus de détails avec vous dès que nous les aurons, y compris une nouvelle date de début pour la tournée et pour les spectacles reprogrammés », a ajouté Oseary.

Contributeur médical de Fox News Dr Marc Siegel a déclaré qu’un certain nombre de problèmes différents pourraient susciter des inquiétudes et susciter une attention immédiate.

« Le plus souvent, je serais préoccupé par la possibilité d’une pneumonie ou d’une infection urinaire qui se propagerait au sang et aux poumons », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Un séjour aux soins intensifs est très grave et cela montre que quelqu’un était dans une situation mettant sa vie en danger. S’il sort des soins intensifs, il est très optimiste qu’il se rétablira ensuite. »

La chanteuse « Vogue » prévoyait de lancer sa tournée mondiale de célébration en juillet, qui marquait également son 40e anniversaire dans l’industrie du divertissement.

Les fans ont déjà fait face à des problèmes de concert de la reine de la pop après avoir annulé des spectacles de sa tournée Madame X en 2019.

En février, Madge a pleuré la perte de son frère aîné, Anthony Ciccone.