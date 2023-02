Madonna recrée la danse virale “Wednesday” de Jenna Ortega : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock/Netflix

Le virus Mercredi La danse TikTok est officiellement devenue emblématique, en tant que légende de la pop Madone64 ans, rejoint Jenna OrtegaTendance du 1er février ! Bien que le hitmaker “Hung Up” n’ait pas sous-titré le message, elle s’est assurée d’ajouter Lady Gagala chanson à succès de 2011 “Bloody Mary” à la vidéo amusante. Dans le clip, Madonna portait un bustier sexy en dentelle, un pantalon noir et un blazer noir chic. Elle s’est également assurée d’accessoiriser le look avec des lunettes de soleil transparentes, un collier en forme de croix en diamant et une bague de cocktail géante à la main droite. De plus, la chanteuse a bercé ses cheveux blonds fraise en boucles élégantes.

Peu de temps après avoir partagé la vidéo via son compte TikTok mercredi, bon nombre des 3,5 millions de followers de la star ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. “Je n’aurais jamais pensé danser sur une chanson de Lady Gaga. Je peux maintenant mourir en paix », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté:« PAS MADONNA STANNING GAGA YASSSSSS. Le clip de Madonna a maintenant des fans qui croient qu’une collaboration potentielle avec le chanteur de “Born This Way” pourrait être en préparation. “Madonna X Gaga va bientôt arriver, je peux le sentir dans mes os”, a écrit un autre fan. Comme beaucoup le savent, Gaga et Madonna avaient auparavant une querelle en cours qui a apparemment été mise au lit, par E ! En ligne.

Madonna n’était pas non plus la seule à jouer sur “Bloody Mary” cette semaine, car le Une star est née l’actrice a également partagé une vidéo d’elle écoutant le morceau le 31 janvier. [joker emoji] ma chanson est passée à la radio », a déclaré l’actrice oscarisée en légende de la vidéo. La beauté blonde rentrait chez elle après avoir travaillé sur le tournage de Joker : Folie à deuxdans lequel elle joue aux côtés Joaquín Phoenix48. Plus tôt, le 8 décembre 2022, Gaga a également recréé le Mercredi TikTok danse avec une tenue complète inspirée de Jenna.

La vidéo désormais virale de la femme de 64 ans arrive deux semaines seulement après qu’elle a annoncé sa tournée mondiale le 17 janvier, via Instagram. “Je suis ravi d’explorer autant de chansons que possible, dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendaient”, a déclaré le chanteur de “Like a Prayer” dans l’annonce. Le « Celebration Tour » de Madonna sera sa première en trois ans et la 12e tournée de Madonna dans sa carrière. Plus tard, le 22 janvier, la maman de six enfants s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour remercier ses fans pour leur soutien à la tournée. “Merci à tous mes fans pour tout votre amour et votre soutien au cours des derniers jours”, a-t-elle commencé dans le clip. « Je ne prends rien de tout cela pour acquis. Je me sens comme la fille la plus chanceuse du monde et je suis tellement reconnaissante pour tout votre soutien. Fait intéressant, Gaga a commenté ce post et a écrit: “Nous t’aimons M.”

Au milieu de l’actualité du music junket, le biopic de Madonna a été interrompu afin qu’elle puisse “se concentrer” sur la tournée à 100%, a déclaré une source La variété le 24 janvier. Le biopic mettant en vedette Inventer Annac’est Julia Garnier, 28 ans, a été “mis au rebut” afin que Madonna puisse se consacrer pleinement à l’extravagance musicale très attendue. Malgré cette nouvelle, Julia et M n’ont pas commenté publiquement l’affaire au moment de la publication.

