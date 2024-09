Madonna reçoit une standing ovation au défilé hommage de Dolce & Gabbana à Milan | Milan fashion week

TLa foule s’est arrêtée samedi après-midi à Milan à l’arrivée de Madonna au défilé Dolce & Gabbana. La chanteuse, dont on disait qu’elle serait l’invitée du premier rang, a été la dernière à arriver au siège de la marque, déclenchant une ovation spontanée de la part d’un millier de personnes.

Amie de longue date des créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana et ambassadrice de leur marque depuis le début des années 1990, Madonna était habillée de la tête aux pieds d’un look en dentelle noire de la dernière collection de la marque et portait une couronne dorée sur un voile en dentelle de Chantilly noire alors qu’elle discutait avec ses voisins du premier rang avant le début du défilé.

Le spectacle lui-même, intitulé Italian Beauty, était une dédicace à la garde-robe de la tournée Blonde Ambition de Madonna de 1990, conçue par Jean Paul Gaultier, et au thème du titre.

Les créateurs italiens Stefano Gabbana (à droite) et Domenico Dolce (au centre) accueillent Madonna à la fin du défilé Dolce & Gabbana à la Fashion Week de Milan SS25 le 21 septembre. Photographie : Matteo Bazzi/EPA

En descendant un escalier de style penthouse, chaque mannequin portait le bustier conique que Madonna portait pendant la tournée et des perruques blondes à boucles en tire-bouchon rappelant le style qu’elle arborait à l’époque et documenté dans le documentaire In Bed with Madonna. Elles étaient accompagnées de robes crayon avec détails de corset et de bretelles, de superpositions de dentelle transparente révélant des soutiens-gorge plus coniques et des pantalons larges, et de costumes noirs et à rayures fines qui figuraient tous dans le clip de Vogue.

Alors que les créateurs faisaient leur dernière révérence, ils ont pris la décision inhabituelle de défiler sur le podium à la recherche de leur muse du premier rang, qui s’est levée pour recevoir des baisers sur les mains et davantage d’applaudissements de la part de la foule.

Ce n’était pas la première fois que Dolce & Gabbana consacrait une collection inspirée par l’artiste au platine. En 2000, ils avaient présenté leur collection printemps/été 2001 intitulée Madonna, Gli Anni Ottanta, précédée des costumes qu’ils avaient conçus pour sa tournée The Girlie Show en 1992.

« Madonna a toujours été notre icône. C’est grâce à elle que beaucoup de choses dans nos vies ont changé », ont écrit les créateurs dans les notes du défilé.

Jason Hughes, directeur de la mode et de la création du magazine Wallpaper*, a déclaré après le défilé : « Madonna a toujours été fidèle à son héritage italo-américain bien avant de devenir Madonna la pop star et elle a une longue histoire avec Dolce & Gabbana. Ils sont faits l’un pour l’autre – pensez à leur notoriété commune des années 1990 liée à l’iconographie religieuse, au sex-appeal et au pouvoir féminin. L’ère Blonde Ambition a été celle de Madonna au sommet de sa gloire et de son pouvoir, lorsqu’elle était la plus grande superstar de la planète et qu’elle était dans les journaux tous les jours. C’est difficile, quand on travaille à ce niveau, d’accepter et de comprendre à quel point ce que l’on a fait est important, mais maintenant elle le peut. Elle a l’impression d’accepter l’importance de ce qu’elle a fait. »

Selon The Observer, Gaultier n’a pas participé à la conception ou à la réalisation de la collection avec la marque, et le défilé était un hommage à Madonna et à son thème. Gaultier, que The Observer tente de contacter, continue de collaborer avec Madonna.

En juin dernier, on annonçait que le créateur travaillait sur un long métrage d’animation réalisé par Benoît Philippon dans lequel Madonna devait jouer, on peut donc supposer que cette collection a sa bénédiction.