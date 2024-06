La tournée mondiale Celebration de Madonna est au centre d’une énième polémique.

Selon Magazine des gensDans le cadre d’un recours collectif déposé jeudi, le chanteur est poursuivi en justice par un fan qui a déclaré que Madonna soumettait les spectateurs à des concerts à regarder de la « pornographie sans avertissement ». Ils allèguent des allégations de fausse déclaration par négligence, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de rupture de contrat et de publicité mensongère.

De plus, le procès affirmait que lors du concert de Madonna le 7 mars à Los Angeles, il y avait « des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels », tout en détaillant une expérience de concert qui était « chaude » et « inconfortable » en raison du manque de climatisation. Le fan a allégué que Madonna avait ordonné d’éteindre la climatisation, et comme il n’y avait pas de climatisation, il dit qu’il est tombé physiquement malade à cause de la chaleur. Entertainment Weekly a rapporté.

Tout au long de sa carrière, Madonna a cultivé une personnalité sexuellement positive. Ses spectacles comprenaient des danses érotiques, des attouchements suggestifs et des lap dances qui incluraient des chanteurs tels que Maluma et Ricky Martin, a déclaré People. Aux côtés de Madonna, le plaignant a également nommé la société de divertissement Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, pour avoir incité les spectateurs à acheter des « billets chers » et avoir « délibérément et de manière trompeuse » dissimulé des informations sur le fait que le spectacle de la chanteuse ne commençait pas à l’heure comme il l’avait annoncé.

La plainte indiquait que le spectacle devait commencer à 20h30, mais que Madonna n’est montée sur scène qu’après 22 heures. Cependant, lorsque la chanteuse est finalement apparue sur scène, le procès a affirmé qu’elle faisait une synchronisation labiale même si les spectateurs avaient payé pour une expérience et une performance en direct.

« Forcer les consommateurs à attendre des heures dans des lieux chauds et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une démonstration du manque de respect désinvolte de Madonna envers ses fans », indique la plainte. Madonna et son équipe juridique n’ont pas encore répondu aux multiples demandes de commentaires.

Le retard présumé de Madonna est également la raison d’un précédent procès intenté contre la chanteuse en Janvier. Deux spectateurs lors d’une de ses tournées à New York ont ​​accusé la chanteuse de « pratiques commerciales inadmissibles, déloyales et/ou trompeuses » pour avoir commencé son spectacle à 22h30 au lieu de l’heure annoncée de 20h30. les représentants ont déclaré que le retard de l’émission était dû à des difficultés techniques.

Le mois dernier, les avocats de Madonna ont déposé une requête pour rejeter la plainte, déclarant qu ‘ »aucun spectateur raisonnable – et certainement aucun fan de Madonna – ne s’attendrait à ce que le chanteur d’un grand concert dans une arène monte sur scène à l’heure de l’événement payant ».

Les prétendues performances sexuelles et le retard de Madonna ne sont pas les seuls moments controversés de sa tournée Celebration. En mars, la chanteuse a interpellé un membre du public assis pendant son spectacle. Dans une vidéo enregistrée par un spectateur, on a entendu le chanteur crier depuis la scène : « Qu’est-ce que tu fais assis ? » pour suggérer que les membres du public soient debout et/ou dansent. Elle a réalisé son erreur en regardant le spectateur qui était en fauteuil roulant.

Le chanteur a déclaré sur scène : « Oh, OK. Politiquement incorrect, désolé. Je suis contente que vous soyez là. » Cependant, les actions de Madonna ont suscité des réactions négatives. Des critiques en ligne ont déclaré que ses commentaires étaient « du pur capacitisme et un privilège flagrant ».