Madonna a fait l’objet d’un autre procès lié à sa tournée Celebration en cours, mais plutôt que d’alléguer simplement que les concerts ont commencé trop tard, ce nouveau procès prétend qu’elle a poussé la pornographie sur les spectateurs du concert.

Dans le procès examiné par Divertissement hebdomadaire, Justen Lipeles – qui a assisté au show de Madonna à Los Angeles au Kia Forum – a affirmé que les participants avaient été exposés à de la « pornographie sans avertissement », notamment à « des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels ». En dehors de cette allégation, la plainte de Lipeles contenait les mêmes affirmations qui avaient fait surface ces derniers mois : que la salle était inconfortablement chaude et qu’elle et le promoteur Live Nation s’étaient livrés à de la publicité mensongère parce qu’elle était montée sur scène plus d’une heure après l’annonce indiquée. Créneau horaire de 20h30.

Un représentant de Madonna n’a pas immédiatement répondu Pierre roulantedemande de commentaires sur le nouveau costume.

Madonna a été poursuivie pour la première fois en janvier pour des heures de début tardives liées à ses spectacles à Brooklyn au Barclays Center. Les plaignants Michael Fellows et John Hadden ont allégué qu’ils « étaient confrontés à des transports publics limités, à un covoiturage limité et/ou à une augmentation des coûts des transports publics et privés à cette heure tardive » et que certains participants « ont dû se lever tôt pour se rendre à travailler et/ou s’occuper de ses responsabilités familiales le lendemain.

Tendance

Concernant ce procès, Madonna et Live Nation ont déclaré que « les concerts ont débuté en Amérique du Nord au Barclays de Brooklyn comme prévu, à l’exception d’un problème technique le 13 décembre lors de la balance. Cela a provoqué un retard qui a été bien documenté dans les articles de presse de l’époque. Nous avons l’intention de défendre cette cause avec vigueur.

Le mois dernier, trois autres fans qui ont assisté à ses concerts à Washington DC ont déposé une plainte similaire, affirmant que la salle était chaude et qu’ils « ont dû quitter les concerts tôt avant la fin des concerts, privant ainsi chacun d’entre eux du bénéfice de voir le concert complet.