Madonna poursuivie pour exposition sexuelle non désirée lors d’un concert

Madone a fait l’objet d’un autre procès à son sujet Tournée de célébration.

Dans une plainte déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles le mercredi 29 mai, un spectateur Justin Lipeles a allégué que lui et le public avaient été soumis à une exposition sexuelle non désirée au contenu lors de son concert du 7 mars au Kia Forum à Los Angeles, selon des documents judiciaires obtenus par Divertissement hebdomadaire.

Lipeles a accusé l’icône pop, 65 ans, et les organisateurs de la tournée de fausses déclarations négligentes, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de rupture de contrat écrit et de fausse publicité dans son dossier, affirmant que la foule avait dû attendre plus d’une heure pour qu’elle monte sur scène. Le concert était censé commencer à 20h30 mais n’a commencé qu’à 22 heures, a affirmé Lipeles.

De plus, Lipeles a allégué que le public avait été soumis à de la « pornographie sans avertissement », notamment à « des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels ». Il a également affirmé que Madonna avait éteint la climatisation pendant le concert, ce qui l’avait rendu malade sous une chaleur étouffante, et que la chanteuse de « Like a Virgin » avait synchronisé certaines de ses performances alors que la foule se voyait promettre un spectacle en direct. .

« Forcer les consommateurs à attendre des heures dans des arènes chaudes et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une démonstration du manque de respect désinvolte de Madonna envers ses fans », peut-on lire dans la plainte, selon EW.

Nous chaque semaine a contacté l’équipe de Madonna pour commentaires.

La plainte déposée par Lipeles contre le septuple lauréat d’un Grammy Award est similaire à la plainte déposée par les spectateurs du concert. Michael Boursiers et Jonathan Hadden en janvier après que le couple ait assisté à un spectacle le mois précédent.

Dans leur dossier judiciaire, ils ont déclaré que le spectacle était annoncé pour commencer à 20h30, mais ils n’ont vu la chanteuse monter sur scène qu’« entre 22h45 et 23h00 ». Les deux hommes ont accusé Madonna, promoteur Live Nation et le lieu de « pratiques commerciales inadmissibles, déloyales et/ou trompeuses » en indiquant 20h30 comme heure de début.

Ils se sont également plaints du retard du spectacle qui se terminait vers 1 heure du matin, ce qui les a amenés à rencontrer des problèmes avec « des transports publics limités, un covoiturage limité et/ou une augmentation des coûts des transports publics et privés ».

En réponse au procès, Live Nation et le manager de longue date de Madonna, Guy Oséarydit CNN dans un communiqué : « Les spectacles ont débuté en Amérique du Nord au Barclays de Brooklyn comme prévu, à l’exception d’un problème technique le 13 décembre lors de la vérification du son. Cela a provoqué un retard qui a été bien documenté dans les articles de presse de l’époque. Nous avons l’intention de défendre cette cause avec vigueur.

Madonna a déjà fait face à d’autres poursuites similaires. Durant son année 2019 Madame X Tourelle a été poursuivie à plusieurs reprises pour avoir commencé des concerts en retard.

Le Tournée de célébration devait initialement démarrer en juillet 2023, mais il a été repoussé après que Madonna ait été hospitalisée un mois auparavant pour une infection bactérienne. La tournée a finalement débuté à Londres le 14 octobre 2023 et s’est poursuivie jusqu’au 26 avril à Mexico.