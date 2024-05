Madonna poursuivie en justice pour le concert de la Celebration Tour au Kia Forum

Madonna fait l’objet d’un nouveau procès concernant sa tournée Celebration.

Le 30 mai, Justen Lipeles a déposé un recours collectif devant un tribunal de Los Angeles contre la chanteuse et cela découle de son spectacle du 7 mars au Kia Forum à Inglewood.





Lipeles fait état de fausses déclarations par négligence, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de publicité mensongère et de rupture de contrat écrit.

Selon des documents judiciaires obtenus par PERSONNESla plainte allègue que le chanteur a soumis les participants « à de la pornographie sans avertissement », y compris des femmes seins nus simulant des actes sexuels sur scène.

Les avocats de Lipeles du Lipeles Law Group ont déclaré qu’il avait amené sa sœur de 11 ans au spectacle et qu’il avait été « choqué ».

« Imaginez emmener votre fille de 11 ans à un concert pop », a obtenu le communiqué. Divertissement ce soir lire. « Au milieu du concert, les femmes sur scène enlèvent leur haut et sont complètement seins nus. Ils commencent alors à mimer des situations sexuelles, notamment le cunnilingus et la pénétration numérique, entre autres situations de type pornographique. Ceci sans aucun avertissement pour quiconque est offensé par ce type de contenu, et notamment pour ceux qui amènent des enfants au concert.

Madonna se produit lors du dernier spectacle de sa tournée The Celebration, sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, Brésil, le 4 mai 2024. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Le procès affirme que la chanteuse et Live Nation ont « bercé » les fans pour qu’ils achètent des « billets coûteux » pour sa tournée Celebration et ont « délibérément et de manière trompeuse » caché des informations lorsqu’il s’agissait de commercialiser les spectacles.

Le plaignant a affirmé que la « Material Girl » avait éteint le climatiseur et que Lipeless était tombée malade à cause de la chaleur.

« Pendant de nombreuses heures, tout le monde a été obligé de s’asseoir dans ce qui ressemblait à un sauna », poursuit le communiqué. « Ce n’était pas un hasard, Madonna a insisté pour que la climatisation reste éteinte et lorsque les gens dans la foule se sont plaints, elle a dit qu’elle n’allumait pas la climatisation et que s’ils ne l’aimaient pas, ils devraient se déshabiller. Les gens étaient physiquement mal à l’aise et transpiraient comme des fous. En d’autres termes, des gens ont payé des milliers de dollars pour rester assis et souffrir en regardant du porno en direct, y compris des enfants, sans avertissement. »

Il a également affirmé que Madonna ne chantait pas ses chansons en live et qu’elles étaient synchronisées sur les lèvres.

Comme beaucoup d’autres poursuites contre la chanteuse, Lipeles a évoqué le retard de Madonna. Le spectacle devait commencer à 20h30 mais elle n’est montée sur scène qu’à 22h00.

Lipeles a également cité Forum Entertainment, Kia Forum, Acrisure Arena, le Golden 1 Center et Chase Center dans le procès.

D’autres salles californiennes ont été citées dans la poursuite parce que le plaignant a affirmé que la chanteuse était en retard à tous ses concerts dans le Golden State, selon ET.

Les avocats du plaignant ont déclaré qu’ils étaient « en train de modifier légèrement la plainte ».

Il n’y a eu aucune réponse concernant ce nouveau procès, mais dans le passé, l’équipe juridique de la star a déposé une requête en rejet, affirmant qu' »aucun spectateur raisonnable ne s’attendrait à ce que la tête d’affiche monte sur scène à l’heure de l’événement pour lequel le billet est prévu ».

En janviercertains fans de New York ont ​​intenté une action en justice contre Madonna parce que son spectacle au Barclays Center de Brooklyn avait commencé en retard.