Madonna poursuivie en justice pour exposition non désirée à du contenu sexuel lors d’un concert en Californie

Madonna fait l’objet d’un autre procès à son encontre Fête tournée, impliquant cette fois des allégations d’exposition non désirée à du contenu sexuel et de détresse émotionnelle, entre autres allégations.

Dans une plainte déposée mercredi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, qui Divertissement hebdomadaire a examiné, Justen Lipeles, présent au concert, accuse la pop star et les organisateurs impliqués dans son Fête tournée de fausses déclarations négligentes, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de publicité mensongère et de rupture de contrat écrit lors de son concert du 7 mars au Kia Forum de Los Angeles.

Lipeles affirme que les participants ont été soumis à de la « pornographie sans avertissement », notamment « des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels » dans un environnement inconfortable et étouffant. Il affirme que Madonna a demandé que la climatisation soit éteinte et qu’il est tombé physiquement malade à cause de la chaleur.

Lipeles cite également le retard de Madonna, une plainte au centre de diverses autres poursuites intentées contre la chanteuse ces dernières années. Lipeles allègue qu’elle est montée sur scène après 22 heures, alors que le spectacle était commercialisé avec une heure de début à 20 h 30.

Madonna se produit lors de sa tournée « Celebration ».

« Forcer les consommateurs à attendre des heures dans des lieux chauds et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une démonstration du manque de respect désinvolte de Madonna envers ses fans », dit la plainte de Lipeles, affirmant que lorsque Madonna est enfin apparue sur scène, elle a fait une synchronisation labiale même si les participants avaient payé pour un spectacle en direct.

Les représentants de Madonna n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’EW jeudi.

Le procès de Lipeles fait suite à un procès similaire intenté au nom des participants new-yorkais Michael Fellows et Jonathan Hadden plus tôt cette année, dans lequel ils accusaient Madonna de « pratiques commerciales inadmissibles, déloyales et/ou trompeuses » au cours de son 10h30. Heure de début de l’émission alors que l’émission était commercialisée à 20h30. En réponse, l’équipe de Madonna a cité des problèmes techniques pour expliquer ce retard, ajoutant qu’elle « avait l’intention de défendre cette affaire vigoureusement ».

L’équipe juridique de la pop star a déposé une requête pour rejeter la plainte le mois dernier, écrivant qu ‘ »aucun spectateur raisonnable – et certainement aucun fan de Madonna – ne s’attendrait à ce que le chanteur d’un grand concert dans une arène monte sur scène à l’heure prévue pour l’événement. »

Avant le procès à New York, en Floride, un participant au concert Nate Hollander a déposé une plainte similaire en 2019 sur le retard de Madonna pendant son Madame X tournée. Hollander a volontairement rejeté la plainte un mois après son dépôt.

L’explosion a annoncé la nouvelle pour la première fois du procès de Lipeles.