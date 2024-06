Madonna poursuivie en justice pour contenu sexuel lors de sa tournée Celebration

Madonna sur scène lors de sa tournée « Celebration » le 4 mai au Brésil.

L’icône pop Madonna a fait l’objet d’un procès cette semaine à son sujet Fête Tournée après qu’un homme du sud de la Californie a déposé une plainte affirmant que le grand spectacle auquel il avait assisté dans un stade de Los Angeles l’avait forcé à regarder ce qu’il appelait du contenu sexuellement explicite et lui avait causé une détresse émotionnelle.

Justen Lipeles a déposé une plainte en recours collectif, qui a été obtenue vendredi par Le journaliste hollywoodiencontre le chanteur, Live Nation et d’autres entités impliquées dans le Tournée de célébration mercredi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles, des mois après avoir assisté à son concert du 7 mars au Kia Forum de Los Angeles ; le spectacle est entièrement basé sur son catalogue et ses 40 ans de carrière. Il accuse la pop star et les organisateurs impliqués de fausses déclarations négligentes, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de publicité mensongère et de rupture de contrat écrit.

« Pornographie sans avertissement, femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels », tels sont quelques-uns des aspects du spectacle de Madonna mentionnés dans le dossier juridique. La plainte indique également que la chanteuse a fait une synchronisation labiale pendant une grande partie de sa performance, et Lipeles dit qu’il était étouffant à l’intérieur du forum KIA ; il est tombé physiquement malade à cause de la chaleur et Madonna a ordonné que la climatisation soit coupée pendant qu’elle jouait, affirme la poursuite. Le retard de la pop star sur scène est également mentionné dans le costume.

Ce n’est pas la première action en justice à laquelle Madonna est confrontée pour son retard au rendez-vous. Fête Tournée. Alors que l’émission rétrospective de carrière devrait commencer à 20h30, elle est arrivée dans l’État à 22h30 pour d’autres représentations.

« Je suis désolée, je suis en retard… non, je ne suis pas désolée, c’est qui je suis… Je suis toujours en retard », indique la plainte, a déclaré Madonna à son public lors d’une représentation le 17 décembre.

Auparavant, deux hommes avaient porté plainte pour son retard, le qualifiant de « pratiques commerciales inadmissibles, déloyales et/ou trompeuses ». L’équipe de Madonna a affirmé que le retard était dû à un problème technique imprévu. La superstar de la pop a fait l’objet d’un procès en 2019 pour être arrivée en retard sur scène lors de son Madame X Tour. Cette affaire a été rejetée.

