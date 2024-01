Madonna poursuivie en justice pour avoir commencé son concert avec deux heures de retard

Madone fait face à un procès de la part de deux fans qui ont assisté à son concert à New York et affirment qu’elle et les organisateurs de l’événement ont menti sur l’heure de début du spectacle.

Dans une plainte déposée mercredi devant le tribunal de district de l’est de New York, les plaignants Michael Fellows et Jonathan Hadden accusent le chanteur de “Vogue”, 65 ans, ainsi que Live Nation et Barclays Center, de s’être livrés à des activités “inadmissibles, injustes et injustifiées”. /ou des pratiques commerciales trompeuses.”

ET a contacté les représentants de Madonna, Live Nation, Barclays et les deux fans qui ont intenté le procès.

Fellows et Hadden disent avoir assisté à un concert lors de l’étape de Brooklyn de Madonna Tournée de célébration le 13 décembre et ont été consternés lorsque le spectacle, annoncé pour commencer à 20h30, n’aurait vu le chanteur monter sur scène qu’« entre 22h45 et 23h00 ». Les spectacles des 14 et 13 décembre Le 16 au Barclays Center a également commencé avec plus de deux heures de retard, affirment-ils. Ils affirment qu’ils n’ont pas non plus été prévenus de l’heure tardive du début du concert.

Getty Images

Les deux hommes, tous deux résidents de New York selon les documents judiciaires obtenus par ET, affirment que le retard présumé de deux heures a fait que le concert ne s’est terminé qu’après 1 heure du matin, ce qui les a amenés à rencontrer des problèmes avec « les transports en commun limités, le covoiturage limité ». , et/ou une augmentation des coûts de transport public et privé.

Fellows et Henderson affirment également que comme le concert a eu lieu un soir de semaine, ils « ont dû se lever tôt pour aller travailler et/ou s’occuper de leurs responsabilités familiales le lendemain » avec moins d’heures de sommeil en raison du retard présumé.

Selon les deux fans, la chanteuse a “une longue histoire d’arriver et de commencer ses concerts en retard, parfois plusieurs heures en retard” et le problème a persisté tout au long de ses tournées précédentes, y compris le Rebel Heart Tour 2016 et le Madame X Tour 2019-2020. . En raison de son prétendu retard, les deux hommes affirment que Madonna facilite un « exercice de fausse publicité » et une « fausse déclaration négligente ».

Ils réclament « des dommages-intérêts, des dommages-intérêts légaux, des dommages-intérêts triples, des dommages-intérêts exemplaires, des dépens et des honoraires d’avocat », ainsi qu’un procès devant jury.

Le procès intervient quelques mois après que Madonna a annoncé que la tournée Celebration, précédemment reportée en raison d’un hospitalisation d’étéreprendrait en octobre.

La tournée Celebration a débuté en Europe, en commençant par quatre concerts à guichets fermés à l’O2 de Londres, puis en Amérique du Nord avec le spectacle du 13 décembre au Barclays Center de Brooklyn – auquel ont assisté les plaignants dans l’affaire.

CONTENU CONNEXE :