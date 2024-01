Madonna poursuivie en justice par ses fans à New York pour l’heure tardive du début de son concert

Par Helen Bushby

Journaliste culturel

il y a 2 heures

Source des images, Getty Images Légende, Les deux fans “n’auraient pas payé leurs billets” s’ils avaient su que le spectacle se terminerait si tard, selon des documents judiciaires.

Deux fans de Madonna poursuivent la chanteuse américaine pour avoir été en retard de plus de deux heures à un concert le mois dernier à New York, selon des documents judiciaires.

Ils déclarent que le spectacle était censé commencer à 20h30 HNE les trois soirs, mais dans chaque cas, il n’a commencé qu’après 22h30 et s’est terminé vers 01h00.

L’affaire indique qu’ils “n’auraient pas payé les billets” s’ils avaient su que cela se terminerait si tard.

La BBC a demandé leurs commentaires à Madonna, Live Nation et au Barclays Center.

L’affaire, portée par Michael Fellows et Jonathan Hadden, indique que “de nombreux détenteurs de billets qui assistaient à des concerts un soir de semaine devaient se lever tôt pour aller travailler et/ou s’occuper de leurs responsabilités familiales le lendemain”.

Ils poursuivent le promoteur Live Nation et le Barclays Center pour « fausse publicité, fausse déclaration par négligence et pratiques commerciales déloyales et trompeuses ».

Fellows et Hadden ont assisté au spectacle le mercredi 13 décembre 2023, mais les documents juridiques notent que d’autres soirées au même lieu, les 14 et 16 décembre, auraient également commencé avec plus de deux heures de retard.

“Les accusés n’ont pas informé les détenteurs de billets que les concerts commenceraient beaucoup plus tard que l’heure de début imprimée sur le billet et comme annoncé, ce qui a conduit les détenteurs de billets à attendre des heures”, indique le document.

Source des images, Getty Images Légende, Le spectacle comprenait des dizaines de danseurs mais aucun groupe, avec de nombreuses chansons reconstituées à partir de bandes originales.

Les documents judiciaires indiquent également que Madonna “a une longue histoire d’arrivée et de début de ses concerts en retard, parfois plusieurs heures en retard”, citant des exemples tels que “sa tournée Rebel Heart de 2016, sa tournée Madame X de 2019-2020 et des tournées antérieures, où Madonna continuait”. commencé ses concerts avec plus de deux heures de retard”.

Les plaignants intentent une action en justice pour des dommages et intérêts non précisés.

Ce n’est pas la première fois que des fans s’opposent au fait que la chanteuse soit en retard à ses concerts, et en 2019, un fan a intenté une action en justice pour retard pour un spectacle américain, mais il a volontairement rejeté l’affaire un mois plus tard, selon ABC News.

La même année, Madonna avait a partagé une publication d’elle en direct sur scènedans lequel elle a déclaré aux fans : “Il y a quelque chose que vous devez tous comprendre. Et c’est qu’une reine n’est jamais en retard.”

La tournée Celebration de Madonna, à guichets fermés, a été un spectacle à succès comprenant plus de 40 chansons de sa carrière, pour célébrer le 40e anniversaire de son single, Holiday, joué dans des salles notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe.