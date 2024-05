Madonna poursuivie en justice alors que ses fans affirment avoir été soumis à de la « pornographie sans avertissement » lors du concert de la chanteuse

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un groupe de fans a poursuivi Madonna pour le marketing « intentionnel et trompeur » de « The Celebration Tour ».

Justen Lipeles a déposé le recours collectif, obtenu par Fox News Digital, à Los Angeles le 29 mai. Le procès affirme que Madonna, ainsi que ses promoteurs, ont « bercé » les spectateurs en leur faisant acheter des « billets chers » pour une ambiance de concert à laquelle ils n’ont pas pu assister. expérience.

Madonna faisait danser sur scène des femmes seins nus pendant qu’elle chantait, « soumettant [the fans] à la pornographie sans avertissement », selon les documents judiciaires.

{{#rendered}} {{/rendered}}

MADONNA DE NOUVEAU POURSUITE PAR LES FANS APRÈS LE DÉBUT TARD DU CONCERT

De plus, le procès allègue que les spectateurs du concert ont ressenti une « température chaude et inconfortable » tandis que Madonna « synchronisait ses performances sur les lèvres ».

« Forcer les consommateurs à attendre des heures dans des arènes chaudes et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une démonstration du manque de respect désinvolte de Madonna envers ses fans », indiquent des documents judiciaires.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Fox News Digital a contacté un représentant de Madonna.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Ce n’est pas le premier procès intenté à Madonna par des fans. La chanteuse de « Material Girl » a été poursuivie en justice à plusieurs reprises, notamment pour avoir commencé ses concerts plus tard que prévu. Madonna semble régulièrement monter sur scène après 22 heures, même si les billets pour « The Celebration Tour » indiquent que le concert commence à 20 heures.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un groupe de fans qui ont assisté aux concerts de la pop star à Washington, DC, les 18 et 19 avril, ont poursuivi Madonna en justice pour « exercice gratuit de fausse publicité, fausse déclaration intentionnelle et négligente et pratiques commerciales déloyales et trompeuses », selon la plainte obtenue par Fox News Digital. .

Elle avait déjà été poursuivie en justice à New York par Michael Fellows et Jonathan Hadden pour « pratiques commerciales inadmissibles, déloyales et/ou trompeuses » après avoir commencé tardivement son « Celebration Tour » à Brooklyn.

« Madonna avait démontré des difficultés désinvoltes à garantir une représentation complète et dans les délais, et les accusés étaient conscients que toute déclaration quant à l’heure de début d’un spectacle constituait, au mieux, une spéculation optimiste », affirme le procès, obtenu par Fox News Digital.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’équipe juridique de Madonna a depuis déposé une requête pour rejeter le recours collectif intenté à New York.

Dans un dossier judiciaire obtenu par Fox News Digital, les avocats de Madonna ont fait valoir que les allégations des plaignants selon lesquelles ils devaient « se lever tôt pour aller travailler » après la fin du concert après 1 heure du matin ne constituaient pas un « préjudice » méritant des dommages et intérêts.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Les plaignants spéculent que les détenteurs de billets qui ont quitté la salle après 1 heure du matin auraient pu avoir du mal à rentrer chez eux ou auraient dû se lever tôt le lendemain pour travailler », indique la requête de licenciement de Madonna. « Ce n’est pas une blessure reconnaissable. »

La « Celebration Tour » de Madonna, qui marquait également ses 40 ans dans l’industrie du divertissement, a été reportée en juillet 2023 après que la star ait souffert d’une « grave infection bactérienne » qui a nécessité un examen médical. Séjour aux soins intensifs en juin.

Elle est finalement montée sur scène en décembre après son rétablissement.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS