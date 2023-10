Madonna parle de ses problèmes de santé lors du concert d’ouverture de sa tournée – Hollywood Life

Crédit d’image : Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin/Shutterstock

Madone a montré qu’elle était une battante en la faisant revenir sur scène pour elle Fête tournée le samedi 14 octobre. Alors que la popstar de 65 ans donnait le coup d’envoi de la tournée à l’O2 Arena de Londres, elle a parlé de son combat contre une infection bactérienne en juin. Madonna a expliqué à ses fans à quel point elle avait peur pendant son hospitalisation pendant le spectacle.

La chanteuse de « Like A Virgin » a révélé que pendant qu’elle se battait, elle et ses professionnels de la santé pensaient que les choses tournaient au pire. « Cela a été une année folle pour moi. Je ne pensais pas que j’allais y arriver, mes médecins non plus », a-t-elle déclaré via Divertissement ce soir. « C’est pourquoi je me suis réveillé avec tous mes enfants assis autour de moi. »

Au milieu de son hospitalisation, Madonna a révélé qu’elle avait passé presque une semaine sans se souvenir de ce qui s’était passé. « J’ai oublié cinq jours de ma vie – ou de ma mort. Je ne sais pas vraiment où j’étais », a-t-elle déclaré devant un public bondé.

En fin de compte, elle a révélé qu’elle savait qu’elle devait « s’en sortir » pour ses six enfants. « Je me suis dit : « Je dois être là pour mes enfants. Je dois survivre pour eux », a-t-elle déclaré. Le chanteur s’est ensuite lancé dans une reprise acoustique de Gloria Gaynor classique disco « I Will Survive ».

Madonna a été hospitalisée en juin et elle a été obligée de reporter ses dates américaines. Fête tournée pour récupérer. Alors qu’elle se remettait, elle a partagé une mise à jour avec les fans en juillet, les remerciant pour leur soutien. «Je suis sur la voie du rétablissement et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes les bénédictions de ma vie», a-t-elle déclaré. « Je me concentre maintenant sur ma santé et sur le fait de devenir plus fort, et je vous assure que je serai de retour dès que possible. »

Dans sa déclaration, Madonna a déclaré que ses enfants étaient sa première préoccupation, mais qu’elle voulait également s’assurer de pouvoir se produire devant ses fans du monde entier. Elle voulait également montrer tout le travail acharné consacré à la série. « Je déteste décevoir qui que ce soit », a-t-elle déclaré.