Madone vient de recevoir son tout premier tatouage!

Le chanteur de 62 ans s’est rendu sur Instagram le lundi 7 décembre pour publier une photo du nouveau design, en écrivant «Inked for The Very First Time». La star de « Material Girl » s’est fait tatouer au Shamrock Social Club à Hollywood, Californie et a documenté l’ensemble du processus. De sa consultation avec le tatoueur Est Iz jusqu’au résultat final, Madonna a tout couvert.

En ce qui concerne le design, la lauréate du Grammy a choisi de se faire tatouer « LRDMSE » sur son poignet. Les lettres sont les initiales de ses enfants: Lourdes, 24; Rocco, 20; David, 15; Pitié, 14; Stella, 8; et Estere, 8. Madonna, qui a récemment partagé une photo de famille rare, a même inclus le hashtag #family tout en donnant à ses fans un premier aperçu de sa nouvelle encre.

Alors que l’icône pop a tendance à garder sa vie privée exactement cela – privée – elle s’est ouverte sur la maternité pendant une Entretien 2019 avec Aujourd’hui.

«Cela m’a rappelé à quel point le temps est précieux et… à quel point chaque enfant a besoin d’attention, de vigilance et de conseils d’une manière différente et qu’il faut vraiment être prêt à tout», a déclaré Madonna à l’époque. «Les enfants vous apprennent, évidemment. Tout le monde le dit. D’abord et avant tout, ils vous apprennent à ne plus être obsédé par vous-même, car ils sont toujours là pour jeter une clé dans les œuvres. Obsession de soi [is] non autorisé avec des enfants. «