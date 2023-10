Madonna, Natalie Portman et Mark Hamill sont les principales stars qui soutiennent Israël dans la guerre contre le Hamas

La guerre entre Israël et le Hamas a suscité dimanche le soutien émotionnel des stars d’Hollywood sur les réseaux sociaux.

L’acteur de « Star Wars » Mark Hamill a écrit que « l’Amérique est aux côtés d’Israël » et a partagé une image d’un drapeau américain à côté du drapeau israélien sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Natalie Portman, née à Jérusalem sous le nom de Natalie Hershlag, a écrit que son « cœur était brisé pour le peuple d’Israël ».

« Des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été assassinés et enlevés chez eux », a écrit Portman. « Je suis horrifié par ces actes barbares et mon cœur bat la chamade d’amour et de prière pour les familles de toutes les personnes touchées. »

SARA FOSTER BLAST CEUX NE SOUTENANT PAS ISRAÉL AU MILIEU DE LA GUERRE DU HAMAS : « VOUS N’ÊTES PAS HUMAIN »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

L’interprète légendaire Madonna a publié une vidéo graphique sur Instagram et a écrit que ce qui se passe « en Israël est dévastateur ».

« Voir toutes ces familles et en particulier ces enfants se faire rassembler, agresser et assassiner dans les rues est navrant. Imaginez si cela vous arrivait ?? C’est inimaginable », a-t-elle écrit. « Les conflits ne peuvent jamais être résolus par la violence. Malheureusement, l’humanité ne comprend pas cette vérité universelle. Elle ne l’a jamais comprise. Nous vivons dans un monde ravagé par la haine. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Madge a ajouté que son « cœur va à Israël. Aux familles et aux maisons qui ont été détruites. Aux enfants qui sont perdus. Aux victimes innocentes qui ont été tuées ».

Elle a souligné qu’elle était consciente que la guerre était « l’œuvre du Hamas et qu’il y a de nombreux innocents en Palestine qui ne soutiennent pas cette organisation terroriste. Cette attaque tragique ne fera que causer davantage de souffrances à tout le monde. Prions pour tout le monde ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les autorités ont déclaré qu’au moins 1 100 personnes étaient mortes dans la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté hier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans une vidéo partagée samedi qu’Israël était « en guerre » et a appelé à une réponse militaire massive aux attaques du Hamas.

Liev Schreiber a partagé un message de l’organisation antisémite Stand With Us, qui comprenait une image du drapeau israélien. « Maintenant et toujours, nous sommes aux côtés du peuple d’Israël ! » Sous le message, il a écrit : « Nous sommes aux côtés du peuple d’Israël et de Tsahal dans leur lutte contre le Hamas et d’autres groupes terroristes. Nous espérons que cette guerre prendra fin le plus tôt possible, dans l’intérêt de la paix. »

Isla Fisher a partagé une image des otages Doron Asher et de ses filles, qui auraient été enlevées par le Hamas dans le sud d’Israël. Des vidéos de leur enlèvement ont circulé sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a aucune excuse pour le meurtre et l’enlèvement délibérés de civils innocents, à tout moment et en tout lieu », a écrit Fisher.