Madonna lèche l’eau d’un bol pour chien et continue de partager des vidéos étranges

Les derniers messages de Madonna sur les réseaux sociaux ont fait hurler les fans à plusieurs de ses vidéos scandaleuses.

La reine de la pop a choqué les fans dans sa dernière cascade, où la chanteuse “Hung Up” semble lécher de l’eau dans un bol pour chien sur son Instagram.

La chanteuse de 64 ans a posé pour une série de photos et de vidéos risquées, alors qu’elle enfilait un haut en fourrure vert fluo avec un short noir étincelant et des filets de pêche.

MADONNA SLAMMED PAR LE RAPPER 50 CENT: ” COMME UNE VIERGE À 64 ANS “

Dans le montage vidéo, la chanson « I Wanna Be Your Dog » des Stooges joue en arrière-plan, tandis que Madonna se met à quatre pattes et boit dans un bol pour chien avec un effet flou.

Elle a également été vue étalée sur le sol à côté du bol pour chien dans ses derniers tours, faisant semblant de “faire le mort”.

Une autre photo bizarre montrait la chanteuse de “Material Girl” accroupie avec une bouteille de sauce piquante sous elle.

Sa légende Instagram disait : “Garage Band……….” avec quatre emojis de pistolets à eau, alors qu’elle posait dans ce qui semblait être un entrepôt ou un garage.

CARDI B SLAMS MADONNA, L’APPELANT UNE DÉCEPTION APRÈS DES COMMENTAIRES CONCERNANT SON HÉRITAGE MUSICAL

L’interprète de “Like a Virgin” a continué de partager sur ses réseaux sociaux une autre vidéo étrange.

Madonna est vue en train de regarder la caméra en gros plan dans une voiture sombre.

Elle a joué sa chanson de 1992 ” Waiting ” en arrière-plan et a utilisé la même légende.

Dans la vidéo, l’artiste est entrée et sortie de différents plans agrandis de son visage.

MADONNA POSE TOPLESS EN CORSET D’OR DANS UNE SÉRIE DE PHOTOS SAUVAGES

La chanteuse “Like a Prayer” a montré ses lèvres charnues et a bercé un manteau bleu, des tresses et des bijoux flashy.

Madonna a récemment été sous les projecteurs pour avoir continué à partager des photos et des vidéos scandaleuses d’elle-même.

Elle a reçu de nombreuses critiques de la part des fans, qui ont fait part de leurs préoccupations pour l’artiste dans la section des commentaires.

Le rappeur 50 Cent a également exprimé ses opinions sur les publications de Madonna, alors qu’il l’appelait sur Instagram pour être “pathétique” et a déclaré qu’une de ses vidéos “perturbait vraiment” son “esprit”.

Dans le dernier diss de 50 Cent envers Madonna, il a republié une capture d’écran de sa vidéo avec la légende : “Je t’ai dit grand-mère [sic] était sur des conneries– ! Comme une vierge à 64 ans LOL.”