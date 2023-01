Madonna lance sa tournée nord-américaine et européenne 2023 en Colombie-Britannique

Madonna va “Take a Bow” avec une nouvelle tournée à travers l’Amérique du Nord et l’Europe à partir de cet été qui sera une “Celebration” des succès de l’icône pop, qui comprend 38 chansons dans le Billboard Hot 100.

“Madonna: The Celebration Tour”, soutenue par Live Nation dans 35 villes, débutera le 15 juillet au Rogers Arena de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec des arrêts à Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta et Boston, entre autres. Cette étape se termine le 7 octobre à Las Vegas.

Ensuite, la Material Girl arrive en Europe, où elle a 11 dates tout au long de l’automne, dont Londres, Barcelone, Paris, Berlin, Milan et Stockholm, entre autres. La tournée se terminera à Amsterdam le 1er décembre.

La chanteuse « mettra en valeur son catalogue inégalé de musique des 40 dernières années et plus », selon l’annonce. Il rendra également « hommage à la ville de New York, où sa carrière musicale a commencé ».

“Je suis ravie d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir d’offrir à mes fans le spectacle qu’ils attendaient”, a déclaré Madonna dans l’annonce.

Les billets seront mis en vente à partir du vendredi 20 janvier.

Certains des tubes Hot 100 de Madonna incluent “Vogue”, “Music”, “Crazy For You”, “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Justify My Love”, “Live to Tell” et “Papa Don’t Prêcher.”

ConcertsPop Music