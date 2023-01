Madonna implorée par le maire d’Amiens de prêter un tableau perdu pendant la Première Guerre mondiale

«Madonna», a commencé Fouré en s’adressant à la superstar de la pop, «vous ne connaissez probablement pas la ville d’Amiens, dont j’ai l’honneur d’être le maire. Cependant, ces derniers jours, un lien particulier s’est établi entre vous et la ville.

Assise devant une impression d’un grand tableau néoclassique, Brigitte Fouré, maire d’une ville et d’une commune du nord de la France, a fait appel à un destinataire inattendu par le biais de l’appareil photo.

Cette connexion ? Madonna, a déclaré Fouré, a peut-être acheté en 1989 une œuvre d’art du XIXe siècle – “Diane et Endymion” de Jérôme-Martin Langlois – qui a disparu du musée des beaux-arts d’Amiens il y a plus d’un siècle au milieu des bombardements du monde. Première Guerre.

Et maintenant, la ville veut qu’elle soit à nouveau prêtée car elle cherche à être nommée “Capitale européenne de la culture” pour 2028 par l’Union européenne. C’est une désignation qui inclut une célébration des arts et du patrimoine, et qui apporte normalement un coup de fouet au tourisme.