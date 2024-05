Madonna frappée par un nouveau procès pour avoir exposé ses fans à des films pour adultes sans avertissement

Les plaintes concernant MadoneLa tournée Celebration de ne semble pas se terminer de sitôt, car elle a récemment été critiquée par un recours collectif.

Selon des documents juridiques obtenus par L’explosionl’interprète de « Material Girl » et les personnes impliquées dans ses concerts sont être poursuivi en justice pour plusieurs plaintes. Ce inclut la publicité mensongère et l’exposition non désirée à du contenu à caractère sexuel.

La douzième tournée de concerts de la reine de la pop Madonna suscite beaucoup d’attention, mais ce n’est pas le premier procès auquel elle fait face.

Madonna fait face à un autre procès pour sa tournée de célébration

MÉGA

Le plaignant, Justen Lipeles, a intenté un recours collectif en son nom et en celui de tous les individus en Californie qui ont été trompés et bercés en achetant des billets coûteux pour le concert de Madonna.

Il a critiqué l’icône de la musique, son promoteur Live Nation et d’autres organisations impliquées dans sa tournée de célébration pour six crimes : rupture de contrat écrit, fausse déclaration par négligence, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, publicité mensongère, négligence/infliction par négligence de détresse émotionnelle et injustice. concours.

Lipeles a affirmé que les accusés, en particulier Madonna et Live Nation, « avaient délibérément et de manière trompeuse refusé d’informer les acheteurs de billets » sur des questions cruciales lors de la promotion de sa tournée de célébration.

En raison de ce manque d’informations, il est arrivé au Kia Forum tôt le 7 mars 2024, s’attendant à ce que le concert commence à 20h30, comme promis.

Au lieu de cela, le spectacle a commencé après 22h00 et les choses ont empiré à l’intérieur de la salle parce que Madonna aurait demandé que la climatisation soit éteinte. Lipeles a noté que lui et d’autres fans transpiraient abondamment et étaient finalement tombés physiquement malades à cause de la chaleur.

Madonna aurait dit à ses fans de se déshabiller

MÉGA

Selon le procès, la chaleur est devenue insupportable au point où les fans ont exprimé leurs plaintes concernant l’atmosphère inconfortable. Cependant, Madonna a froidement ignoré leur inconfort et leur aurait dit de se déshabiller.

Lipeles a souligné que les malheurs de leurs fans ne s’arrêtaient pas là, car l’argent qu’ils avaient dépensé pour voir Madonna se produire en direct a été gaspillé sur sa synchronisation labiale « apparente ». Ensuite, ils ont été « obligés de regarder des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels ».

« Forcer les consommateurs à attendre des heures dans des lieux chauds et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une démonstration du manque de respect désinvolte de Madonna envers ses fans », a déclaré Lipeles, notant qu’il avait l’impression de regarder un film pornographique. etre fait.

Un fan lésé a accusé Madonna d’avoir manqué de respect à ses fans

MÉGA

Lipeles a affirmé que Madonna avait l’habitude de manquer de respect à ses fans, citant un incident qui se serait produit lors d’une représentation le 17 décembre 2019 au Fillmore, Miami Beach, Floride.

La reine de la pop a éteint la climatisation de la salle et ses fans, mal à l’aise, scandaient : « A/C ! A/C ! AC ! » Cependant, Madonna leur aurait dit :

« Va te faire foutre ! J’ai froid. Si tu as chaud, prends ton putain déshabillé! »

Il a également affirmé qu’elle avait obligé les spectateurs à écouter de la musique préenregistrée pendant plus de deux heures dans une arène chaude avant de monter sur scène et de confirmer son risque d’être en retard, en disant :

« Je suis désolé, je suis en retard… non, je ne suis pas désolé, c’est qui je suis… je suis toujours en retard. »

Lipeles a fait valoir que Madonna et ses promoteurs de tournée étaient conscients de ses habitudes ; par conséquent, ils auraient dû informer les fans qu’elle pourrait commencer un concert tardivement.

Il a affirmé qu’ils l’avaient fait en 2019 lors de sa tournée Madame X, où ils avaient informé les consommateurs d’une heure de début plus tardive.

La reine de la pop mai Faire face à un procès devant jury

MÉGA

Lipeles a imploré le tribunal un procès devant jury pour répondre à ses plaintes contre Madonna et les autres accusés en son nom et en celui d’autres fans lésés.

Il a souligné qu’ils méritaient des dommages et intérêts pour rupture de contrat écrit puisque le concert n’avait pas commencé à l’heure convenue. Les demandes de Lipeles comprenaient également des intérêts avant et après le jugement, les coûts du procès et des honoraires d’avocat raisonnables.

Le plaignant a demandé une injonction ordonnant les « actes et pratiques commerciales déloyales » des défendeurs.« de cesser et de restituer le montant que lui et les autres fans ont payé pour les billets ainsi que la restitution des bénéfices de Madonna coin réalisés à partir de ces transactions.

Madonna a tenté de rejeter son premier procès

MÉGA

Comme indiqué, Lipeles n’est pas le premier à critiquer Madonna à propos de sa tournée Celebration, car L’explosion a rapporté que deux fans l’avaient poursuivie en justice pour avoir commencé ses concerts en retard. Cependant, l’équipe de l’artiste a tenté de rejeter ses plaintes.

Le mois dernier, les avocats de Madonna ont soutenu que le procès devrait être abandonné à l’amiable parce qu’il manquait des revendications viables. L’équipe de défense a noté que les plaintes des spectateurs de les problèmes de transport étaient spéculatifs et pas assez pour exiger une compensation.

Quant à l’entrée tardive de Madonna, ses avocats ont souligné que les fans ne devraient jamais prédire l’heure de début et de fin des concerts, quoi qu’il arrive. a été imprimé sur les billets de l’événement. Dans leurs mots :

« Les spectateurs raisonnables savent également que la durée des concerts varie en fonction de nombreux facteurs. »

Ils aussi appelé l’un des plaignants, Jonathan Hadden, pour avoir apprécié le concert de Madonna malgré ses plaintes. Ils ont mis en évidence une publication sur les réseaux sociaux où il a félicité le chanteur pour son « incroyable« montrer.