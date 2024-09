Madonna fait une entrée voilée chez Dolce&Gabbana pour un défilé célébrant son apogée des années 1990

MILAN (AP) — Les célébrités ont envahi la Fashion Week de Milan lors de la dernière grande journée de défilés, samedi, envoyant des foules de fans adorateurs d’un lieu à l’autre.

Madonna était assise au premier rang chez Dolce & Gabbana, aux côtés de Naomi Campbell et Victoria De Angelis de Maneskin. Son partenaire, le leader de Maneskin, Damiano David, s’est rendu chez Diesel, l’un des magasins les plus prisés de la saison, de l’autre côté de la ville. Jacob Elordi s’est assis sur un pouf en forme de lapin pour assister au défilé de Bottega Veneta.

Les moments forts de la Fashion Week de Milan, principalement consacrée aux collections de prêt-à-porter féminin pour le printemps et l’été prochains, samedi.

Dolce & Gabbana célèbre Madonna

Madonna a tenté une entrée semi-furtive au défilé Dolce & Gabbana drapée d’un voile noir pour un défilé faisant référence à son apogée des années 1990 et célébrant le soutien-gorge conique.

Des mannequins portant des perruques blondes décolorées se pavanaient dans les corsets et vestes ajustées emblématiques de Domenico Dolce et Stefano Gabbana, chacun arborant le soutien-gorge conique agressivement féminin, dans une collection qui, selon les notes, « rend hommage à une figure féminine ironique et puissante ».

Madonna n’a pas été citée spécifiquement, mais les stars des créateurs milanais et de la pop star sont en harmonie depuis qu’ils ont confectionné les costumes de sa tournée Girlie Show de 1993. La tournée a fait la promotion de l’album « Erotica » de Madonna, lancé en même temps que son livre « Sex », qui brise les tabous.

« Madonna a toujours été notre icône. C’est grâce à elle que beaucoup de choses dans nos vies ont changé », ont déclaré les créateurs dans une note.

La collection, baptisée « Beauté italienne », a parfaitement capturé ce moment dans le temps. Des soutiens-gorge coniques dépassaient de vestes courtes avec une jupe crayon, des jarretelles se balançaient sur des corsets et des manteaux sculptaient le corps. Les imprimés floraux faisaient leur retour, accentuant une palette de couleurs noire, nude, rouge et blanche. Des boucles d’oreilles croisées surdimensionnées complétaient les looks. Les talons étaient résolument hauts.

Après avoir salué les deux créatrices, elles ont défilé sur le podium pour saluer leur invitée d’honneur. Madonna, toujours couverte par son long voile de dentelle de Chantilly retenu par une couronne en or et cristaux, s’est levée pour les enlacer toutes les deux.

Bottega Veneta fait appel à des merveilles

Parfois déformée, parfois froissée, mais toujours provocante, la collection de Bottega Veneta explore l’intersection entre le monde réel et la fantaisie, l’âge adulte et l’enfance. Le directeur artistique Matthieu Blazy a voulu que ce soit simple : ravir.

« Nous avons besoin de beauté. Nous avons besoin de joie », a déclaré Blazy dans les coulisses. « Nous avons besoin de cet acte expérimental. C’est aussi un acte de liberté. »

Dans cet univers, une réceptionniste de clinique dentaire porte une jupe avec un pantalon sur une seule jambe, ce que Blazy affirme être un acte ludique. Dans une scène familière, un père bien habillé porte le sac d’école rose et violet de sa fille. « Est-ce qu’on aime le sac ? Je ne sais pas. Est-ce qu’il raconte une histoire ? Oui », a déclaré Blazy.

Chaque détail est délibéré, du col plat d’une robe en forme d’oreilles de lapin aux grandes perruques colorées en raphia, même si leur but ultime est juste de s’amuser. Les vêtements froissés signifient que l’enfant tente de se déguiser, pour être ruiné à la fin de la journée.

Les personnages de Blazy portaient ce qui semblait être des sacs en plastique ordinaires, mais qui étaient en fait fabriqués à partir de nylon et de cuir, une partie des innovations technologiques constantes de la marque. Les faux sacs en plastique symbolisaient la vie quotidienne et étaient accompagnés des sacs tissés emblématiques de la marque, l’un pour un violon, l’autre pour une bouteille de vin.

La liberté de mouvement de Ferragamo

Le directeur artistique de Ferragamo, Maximilian Davis, a célébré la liberté de mouvement inhérente au ballet dans sa nouvelle collection, inspirée de photos d’archives du fondateur de la marque, Salvatore Ferragamo, en train d’essayer des chaussures à la danseuse de ballet afro-américaine Katherine Dunham.

Dunham a souvent été formé et travaillé dans les Caraïbes, ce qui a permis au créateur britannique d’origine jamaïcaine de « trouver un lien entre l’italianité de Ferragamo et mon héritage ».

La collection rappelle la façon de s’habiller des années 1980, avec des épaules fortes et des coupes oversize, également un hommage à la star du ballet russe Rudolf Nuryev, autre client historique de Ferragamo.

Pour mettre l’accent sur le mouvement, Davis a créé de longues robes parachute en nylon de soie, daim et organza avec une forme de bulle ondulante. La danseuse de ballet est mise à l’honneur dans des cache-coeurs en cachemire aux couleurs contrastées avec des justaucorps superposés. De manière plus subversive, des shorts en jean effiloché suggéraient un tutu.

Diesel sublime le denim

Les mannequins de Deisel ont foulé un champ de 14 800 kilogrammes (près de 33 000 livres) de chutes de denim « pour mettre en valeur la beauté des déchets », créant une toile de fond dystopique pour la dernière collection de denim rehaussé de la marque.

La marque vénitienne dirigée par le directeur artistique Glenn Martens est devenue un laboratoire d’expérimentation textile. Les shorts courts sont brodés d’une cascade de franges extra-longues, pour un effet de jupe. Les jeans sont gravés au laser pour donner un aspect usé ; les décolletés des sweat-shirts en coton semblent usés, mais l’effet est en fait un jacquard dont le coton a brûlé jusqu’au tulle.

Selon Marten’s, la « disruption » de la marque va au-delà de son design. « Nous cherchons à favoriser la circularité dans notre production », a-t-il déclaré. Dans cette optique : un manteau a été fabriqué à partir de bobines de fil de denim restantes, tandis que les jeans oversize ont été fabriqués à partir de coton recyclé, dont certains proviennent de la production propre de Diesel. Et les chutes empilées sur le sol devaient être réutilisées après le défilé.