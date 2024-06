Madonna fait l’objet d’un procès pour avoir prétendument montré de la pornographie lors d’un concert

L’homme a affirmé que Madonna aurait « refusé d’autoriser la mise en marche de la climatisation ».(DOSSIER)

La sensation pop Madonna fait face à des poursuites judiciaires de la part d’un spectateur de sa tournée Celebration World, qui allègue que du contenu explicite a été diffusé sans avertissement lors de sa performance.

Justen Lipeles a porté plainte mercredi à Los Angeles, accusant Madonna d’avoir montré de la « pornographie sans avertissement » lors de son concert du 7 mars au Kia Forum de la ville. Le procès désigne Madonna et Live Nation, le promoteur du concert, comme défendeurs.

Il a affirmé qu’il avait été « obligé de regarder des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels » sans être prévenu de la nature de la performance, a rapporté The Guardian. M. Lipeles, qui a acheté quatre billets au prix de 500 $ (environ Rs 41 718) chacun, affirme également que le concert, qui devait commencer à 20h30, a en réalité commencé à 22 heures, sans préavis.

Il a affirmé que la température à l’intérieur du lieu, le Kia Forum, était « inconfortablement chaude » parce que Madonna aurait « refusé de permettre que la climatisation soit allumée ».

M. Lipeles a affirmé qu’il avait commencé à « transpirer abondamment » et qu’il était même devenu « physiquement malade » à cause de la chaleur. Lorsque d’autres fans se sont plaints des conditions inconfortables, Madonna « leur a dit de se déshabiller », ce qui a été qualifié de « déraisonnable » par M. Lipeles.

Le procès de Justen Lipeles va plus loin, alléguant que pendant la majeure partie de la performance, il était évident que Madonna faisait de la synchronisation labiale, ce qui contredisait les attentes d’un concert live.

Le procès évoque de multiples motifs juridiques, notamment la rupture de contrat, les fausses déclarations par négligence, la concurrence déloyale, la publicité mensongère et la détresse émotionnelle. Il déclare que les actions de Madonna, en particulier ses prétendues instructions aux fans de se déshabiller et la présentation de contenu explicite sans avertissement, étaient « intentionnelles, extrêmes et scandaleuses », ce qui a provoqué une détresse émotionnelle chez M. Lipeles et les autres participants.

Justen Lipeles réclame désormais des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’une somme pour couvrir ses frais juridiques et le remboursement des billets de concert.