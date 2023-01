Madonna exhortée à rendre la peinture perdue — RT Games & Culture

Le maire d’Amiens, dans le nord de la France, a demandé à Madonna de prêter l’un des tableaux de sa collection à la ville, arguant qu’il aurait pu y avoir été volé pendant la Première Guerre mondiale.

"Madonna, vous n'avez probablement pas entendu parler d'Amiens… mais il y a un lien particulier entre vous et notre ville." Brigitte Fouré l'a revendiqué dans une adresse vidéo à la reine de la pop, qu'elle a publiée lundi sur Facebook.















La peinture du XIXe siècle “Diana et Endymion”, que l’on croit être de l’artiste français Jérôme-Martin Langlois et qui appartient maintenant à Madonna, « est probablement une œuvre qui a été prêtée au musée d’Amiens par le Louvre avant la première guerre mondiale après quoi on en a perdu la trace », dit-elle.

Foure a souligné que les autorités de la ville “ne conteste en aucune manière l’acquisition légale” de l’oeuvre de Madonna. Au lieu de cela, elle voulait que le chanteur “prêter” la peinture à Amiens, expliquant qu’elle renforcerait une candidature de la ville de 135 000 habitants pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028.

« Diane et Endymion » avait été exposée dans l’un des musées d’Amiens entre 1878 et 1918. Mais elle a disparu lors du bombardement intensif de la ville par les forces allemandes cette année-là et aurait été volée ou détruite.

La peinture a de nouveau fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci après que le journal Le Figaro a publié un article suggérant que l’œuvre en question aurait pu appartenir à Madonna.

La pop star américaine aurait payé 1,3 million de dollars pour “Diana et Endymion” lors de la vente aux enchères de Sotheby’s à New York en 1989.

L’achat est passé inaperçu en France à cette époque, mais en 2015, un conservateur d’Amiens a repéré ce qu’il pensait être l’œuvre de Langlois en arrière-plan d’une photo de Madonna chez elle publiée dans le magazine Paris Match, selon Le Figaro.

Pendant ce temps, il n’y a aucune certitude quant à l’authenticité de la peinture détenue par Madonna car elle serait plus courte de trois centimètres que l’original et dépourvue de la signature de l’artiste. Le Louvre, qui a exposé la pièce en 1988, a suggéré qu’il s’agissait “presque certainement une copie, très probablement par l’artiste lui-même.”

Foure a dit que cela lui importait peu si c’était une copie car c’était toujours “extrêmement similaire” à la peinture originale. “J’aimerais que les Amiens puissent le revoir” elle a insisté. Madonna n’a pas encore répondu à la demande du maire.