Madonna a stupéfié les fans en partageant un cliché familial très rare avec sa progéniture de six enfants.

La chanteuse emblématique, 62 ans, a célébré le jour de Thanksgiving avec un souvenir spécial capturé de sa magnifique famille.

La pop star a posté un clip vidéo court et doux sur son Instagram alors qu’elle câlinait ses deux enfants biologiques issus de relations précédentes et ses quatre enfants adoptés – David Banda, Mercy James et les jumelles Esther et Stella – du Malawi, en Afrique.

Elle a également été rejointe par son petit ami Ahlamalik Williams, 26 ans, pour le portrait sincère.

La mère douée, Madonna, se tenait au milieu de ses enfants et avait l’air sensationnelle alors qu’elle portait une robe noire en soie, qui complimentait ses cheveux rose candyfloss.









Sa fille Lourdes Maria Ciccone Leon, également connue sous le nom de Lola, a posé dans le coin gauche du cliché et a mis une main autour de son frère David.

Elle était exceptionnelle dans une jupe à imprimé papillon funky et un simple haut court noir.

Madonna partage Lola avec son ex Carlos Leon.















David, qui posait à côté de sa mère, avait l’air très intelligent dans un costume élégant.

Sur le côté droit de Madonna se tenait son fils Rocco, qu’elle partage avec son ex-mari du cinéaste Guy Ritchie.

Rocco portait également un costume de luxe et ressemblait à son père.

Il avait son bras autour de sa sœur Mercy James, qui avait l’air ravie de la rare photo de famille.

Les jumelles Esther et Stella ont terminé la photo en posant devant tout le monde, vêtues de robes en PU assorties.









L’incroyable photo a été un choc pour les fans de Madonna car ce n’est pas souvent qu’ils ont l’occasion de voir son immense famille ensemble.

Ses enfants font des apparitions sur son Instagram, mais sa fille Lourdes et son fils Rocco ne sont jamais vus.

Les fans de la star étaient émerveillés et ont afflué vers la section des commentaires du cliché.









L’un d’eux a écrit: « Nous avons vu tous ces enfants grandir … Nous nous sentons faire partie de cette famille. »

« Tellement heureux pour vous de passer les vacances avec tous vos bébés », a écrit un autre.

Un troisième a ajouté: « Vous avez construit une famille merveilleuse. »

