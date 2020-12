Il était temps de prendre la pose à Madonela maison.

L’icône de la pop avait beaucoup à être reconnaissante pour cette Thanksgiving – y compris avoir ses six enfants avec elle sous un même toit. Lundi 30 novembre, le chanteur de « Vogue » a posté une vidéo d’elle-même avec ses enfants tous habillés et posant ensemble pour une photo de famille Nina simone« Love Me or Leave Me » de « Love Me or Leave Me » a été diffusé sur les images.

« Un beau souvenir … Merci, » Madonna a légendé la vidéo. « #everyday #ninasimone. »

La star est d’abord devenue maman en octobre 1996 avec la naissance de sa première fille, Lourdes « Lola » Leon, 24 ans, avec ex Carlos Léon. Quatre ans plus tard, en août 2000, elle a donné naissance à un fils Rocco Ritchie, 20 ans, son premier et unique enfant avec son ex-mari Guy Ritchie. En 2006, elle a adopté David Banda, 15 ans, au Malawi et trois ans plus tard, elle a été approuvée pour adopter Chifundo « Mercy » James, 14. Sa famille s’est de nouveau agrandie en 2017 lorsqu’elle a adopté des sœurs jumelles du Malawi, Stella et Estere, 8.